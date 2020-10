Crónica del Partido | Toronto FC 0-1 NYCFC

Goles de Toronto FC:

Goles de NYCFC: 51' Medina

Que Pasó

New York City FC presionó a los cuatro primeros de la Conferencia del este con una estrecha pero merecida victoria de 1-0 sobre el Toronto FC en el Pratt & Whitney Stadium en Rentschler Field.

Jesùs Medina anotó el único gol del partido en 51' de un rebote para hacer dos victorias seguidas para los Chicos Celestes vs. la oposición canadiense y para mantener la presión sobre Columbus Crew y Orlando City en los cuatro primeros.

Crónica del Partido

El entrenador Ronny Deila trajo a Taty Castellanos y Maxime Chanot de vuelta a su alineación después de que la pareja sirviera suspensiones de un partido para acumulación de tarjeta amarilla durante el fin de semana.

City hizo el trabajo en esa ocasión, derrotando al Montreal Impact 3-1 en el Yankee Stadium, pero esta vez NYC se enfrentó a un enemigo familiar que les había infligido la derrota dos veces ya en 2020.

Volviendo a East Hartford, el hogar temporal del Toronto FC, NYCFC hizo un fuerte comienzo a su cuarto enfrentamiento de la temporada, dominando la posesión desde el principio.

Hubo muchas oportunidades para Castellanos en el primer período, ya que Maxi Moralez, Keaton Parks y Jesús Medina tuvieron oportunidades, pero Quentin Westberg no pudo ser derrotado en la portería de Toronto y fue Toronto quien se acercó en la primera mitad cuando un tiro raro en gol de Nick DeLeon llegó al puesto.

La mejor oportunidad de los primeros 45' para NYCFC cayó para Taty el 29' pero su fuerte esfuerzo fue bloqueado por Westberg y los equipos fueron iguales a pesar de la dominación de NYCFC.

Temiendo una repetición de la penalidad tardía en el partido de septiembre, NYCFC mantuvo la presión después de la pausa y no les llevó mucho tiempo obtener su recompensa.

Castellanos creó el gol, golpeando un tiro fuerte hacia el gol que pero Westberg solo podía empujar hacia Medina que hizo el resto. Anotó su cuarto gol de la temporada regular y el segundo contra Toronto en 2020.

Esto pone al paraguayo igual a la cima de la clasificación de goleadores para la temporada regular junto con Anton Tinnerholm, y podría haber salido en la cima por su cuenta si su volea en el poste trasero hubiera estado en el blanco. Desafortunadamente para Jesús, su tiro se equivocó de lado del poste y no pudo anotar.

Acevedo, Sebastien Ibeagha y Gudi Thórarinsson fueron presentados mientras la segunda mitad continuó con TFC tratando de igualar el marcador y NYC todavía llevando una amenaza.

City parecía el más peligroso mientras Toronto avanzaba, pero los hombres de Deila ganaron los tres puntos.

A continuación, es un Hudson River Derby en el Bronx el domingo mientras City trabaja para asegurar un lugar en los cuatro primeros.

Cómo nos alineamos

Que Sigue

New York City FC toma los Red Bulls el domingo en el Yankee Stadium a las 7:00PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).