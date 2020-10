Crónica del Partido | Inter Miami 2-3 NYCFC

Goles de Inter Miami: 27' 37' Morgan

Goles de NYCFC: 3' 43' Mitriță, 34' Tinnerholm

Que Pasó

New York City FC registró victorias consecutivas para la temporada y contra Inter Miami con una victoria por 3-2.

Una vez más, Alexandru Mitriță (x2) y Anton Tinnerholm anotaron los goles mientras el equipo de Ronny Deila siguió la victoria de la semana pasada de 4-0 sobre Cincinnati con otra merecida victoria.

Con todos los goles a la primera mitad, City se mantuvo para los tres puntos con un fuerte esfuerzo defensivo después del intervalo.

Crónica del Partido

Ronny Deila hizo dos cambios en su alineación para el primer partido en otra semana de tres partidos, trayendo a Sebastien Ibeagha para Alex Callens y Jesús Medina para Ismael Tajouri-Shradi.

Inter Miami había añadido a Gonzalo Higuaín y Blaise Matuidi desde que NYCFC superó el último encuentro entre los dos equipos de 1-0 en el Torneo Especial MLS is Back, pero esta vez habría mucho más goles, empezando temprano.

Alexandru Mitriță mostró su intención al principio en este, anotando con solo cuatro minutos en el reloj, de un largo paso de Alex Ring a la casa de media volley en el tramo.

Inter Miami respondió en el 27' a través del impresionante Lewis Morgan que anotó el primero de sus dos goles en la primera mitad para llegar al 1-1, antes de que Tinnerholm entregara otro gol - su cuarto de la temporada, golpeando en la esquina con su pie izquierdo para hacerlo 2-1 en 35'.

Los goles no se detuvieron ahí, con Morgan amontonándose en un segundo ecualizador impresionante con un golpe de arco en la esquina superior sólo dos minutos más tarde, cortando las celebraciones del City.

El lado de Deila entraría en el medio tiempo tomando la delantera por tercera vez justo antes del silbato gracias al segundo gol de Mitri's: un golpe individual de Mitri mientras el rumano corría más de la mitad de la longitud del campo y vio su disparo desviado en el portero y encontrar la red.

Volviendo para la segunda mitad con una ventaja de 3-2, NYC continuó mostrando bien en los duelos a través del terreno de juego en una segunda mitad.

Aunque Miami disfrutó mucho del balón después del descanso, se limitaron a muy pocas miradas claras en el gol por un fuerte esfuerzo defensivo del equipo visitante.

Inter Miami había pensado que igualaron muy tarde cuando Julian Carranza dio la vuelta al paso de Higuaín, pero el VAR intervino y determinó correctamente que estaba fuera de juego.

Después de esa decisión, condiciones de monzón dieron la bienvenida a las etapas finales del partido con lluvias torrenciales que afectaron el flujo del partido, ayudando a NYC en su búsqueda para cerrar el partido y regresar a casa con tres puntos muy agradables y merecidos.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC regresa al Yankee Stadium, tomando el D.C. United a las 8:00PM ET el miércoles por la noche (YES Network / NYCFC.com/Radio).