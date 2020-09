Crónica del Partido | NYCFC 4-0 FC Cincinnati

Goles de NYCFC: 1' 43' Mitriță, 25' Tinnerholm, 88' Medina

Goles de FC Cincinnati:

Que Pasó

Alexandru Mitriță estableció un nuevo récord para el gol más rápido de la historia de New York City FC, mientras NYCFC ganaron con una victoria de 4-0 sobre el FC Cincinnati.

El rumano anotó sus dos primeros goles de la temporada regular después de 30 segundos y 43 minutos, mientras que Anton Tinnerholm y Jesús Medina también anotaron en una victoria en el Red Bull Arena.

Crónica del Partido

Ronny Deila hizo cambios en su alineación para este partido, trayendo de vuelta a Ronald Matarrita, Alexandru Mitriá e Ismael Tajouri-Shradi.

Taty Castellanos mantuvo su lugar en el frente después de la desafortunada noticia de que Héber se perderá el resto de la temporada con un acl desgarrado contra Toronto FC.

Mitriță se alineó como el no.10 en la ausencia de Maxi Moralez para NYCFC después de una derrota de último minuto el miércoles por la noche.

FC Cincinnati había visitado Red Bull Arena sólo dos semanas antes para un partido ganado por Nueva York con un marcador de 2-1.

La última vez, el City tuvo que esperar hasta el minuto 39 para marcar, pero esta vez fueron sólo 30 segundos cuando Mitriță tomó un primer toque para ponerlo a través de la portería cuando puso el balón en la esquina inferior para el comienzo perfecto.

Eso puso a Mitri en los libros de récords para el gol más rápido de la historia de NYCFC, superando el récord de Taty contra FC Dallas en 2019 por nueve segundos.

Ese gol encendió un comienzo emocionante que continuó y el lado de Deila duplicó su ventaja en 25’ cuando Tinnerholm anotó su tercer gol de la temporada con un asistente de Tajouri-Shradi.

Tinnerholm se puso junto a Alex Ring en la lista de los mejores anotadores, haciendo el marcador 2-0 para City.

Alex Ring fue expulsado con una lesión en 39’ y entró Jesús Medina como suplente.

NYC no se le negaría otro gol antes de la mitad de tiempo y fue Mitri quien anotó una brillante asistencia de James Sands.

Con los puntos casi asegurados al medio tiempo y después de tres partidos en una semana, no era sorprendente que la intensidad se desplomó un poco después de la mitad, pero todavía había tiempo para un cuarto gol.

Jesús Medina anotó tarde con una patada desviada para hacerlo 4-0 y darle City una victoria fuerte.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC vuelve a la acción el próximo sábado en la carretera en Florida, tomando Inter Miami a las 8:00PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).