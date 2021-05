Crónica del Partido | LAFC 1-2 NYCFC

Goles de LAFC: Baird 56'

Goles de New York City FC: Medina 70', Tajouri-Shradi 90'

Que pasó

New York City FC se quedó con los tres puntos contra LAFC el sábado por la tarde en el Banc of California Stadium. Los goles de Jesús Medina e Ismael Tajouri-Shradi aseguraron NYCFC tres grandes puntos como visitantes. El equipo se aseguró el triunfo tras caer con un hombre en la segunda parte después de que Nicolás Acevedo fuera expulsado por dos faltas con tarjeta amarilla.

Crónica del partido

Un New York City FC de diez hombres aseguró una memorable victoria por 2-1 contra el LAFC en el Banc of California Stadium el sábado por la tarde.

Los Boys in Blue buscaban una victoria después de dos empates y una derrota en sus últimos tres juegos. Mientras tanto, los anfitriones estaban ansiosos por mantener el impulso después de una victoria por 2-1 contra los Colorado Rapids el sábado pasado.

Para lograr esa tarea, Ronny Deila presentó a Malte Amundsen para su primera apertura en la Major League Soccer, pero mantuvo el sistema de los tres últimos que ha usado en las últimas semanas.

Los primeros intercambios vieron a ambos lados ansiosos por mantener el balón y jugar a través de las líneas, sin que ninguno de los dos abriera una oportunidad clara.

El minuto 28 vio un momento frenético en el área de penalti de NYCFC después de una sobrecarga por el lado derecho.

Un centro de Tristan Blackman voló alrededor del área de penalti antes de aterrizar finalmente a los pies de Carlos Vela, su esfuerzo se desvió hacia atrás para un córner.

En respuesta, Nicolás Acevedo produjo un remate de rizo en el minuto 35, pero terminó desviado de la portería.

La segunda parte arrancó con mayor intensidad, y eso resultó en la primera tarjeta amarilla del partido después de que Eduard Atuesta atrapara a Acevedo. La primera oportunidad real de la mitad recayó en Amundsen en el minuto 50 después de que se despejara una esquina de NYCFC en su dirección.

El danés produjo una volea, pero una fuerte parada de Pablo Sisniega finalmente le negó un gol memorable. NYCFC cobró su primera amonestación de la tarde minutos después por una falta de Jesús Medina.

Los anfitriones se adelantaron en el minuto 56, después de un pase de Diego Rossi que permitió a Mark Anthony-Kaye colarse detrás de Alex Callens por la derecha.

Su intento de recorte tuvo un desvío útil y aterrizó a los pies de Corey Baird quien golpeo a la base desde unos pocos metros.

Deseoso de cambiar las cosas, Deila se dirigió a su banquillo con un cambio cuádruple en el minuto 66.

Llegaron al campo Alfredo Morales, Ismael Tajouri-Shradi, Anton Tinnerholm y el nuevo fichaje Talles Magno. Reemplazaron a Keaton Parks, Maxime Chanot, Andres Jasson y Maxi Moralez.

Los cambios tuvieron el efecto deseado y, en el minuto 70, una presión intensa de NYCFC en el último tercio permitió a Tinnerholm recuperar el balón.

Su rapidez de pensamiento facilitó un primer pase a Medina, quien a su vez curvó un hermoso esfuerzo hacia el lado izquierdo de la portería.

En el otro extremo, Tajouri-Shradi sacudió los nervios de Sisniega con un disparo desde lejos que golpeó el exterior del poste izquierdo.

NYCFC se redujo a 10 hombres en el minuto 86 después de que Acevedo fuera despedido por dos infracciones contables.

En un intento por asegurar las cosas, Deila se volvió hacia su banco y retiró a Magno en lugar de Sebastian Ibeagha. Sin embargo, todavía había tiempo para un ganador espectacular, gracias a Tajouri-Shradi.

Una esquina para NYCFC se balanceó hacia el poste cercano, y después de ser golpeada por Morales, encontró al libio libre en el poste trasero.

Con calma, pasó el balón más allá de Sisniega y aseguró los tres puntos para los Chicos Celestes. Ese gol le dio a NYCFC tres puntos brillantes en la carretera contra el lado de LAFC de Bob Bradley.

Como nos alineamos

Que sigue

El siguiente paso para New York City FC es una reunión con el New England Revolution en el Red Bull Arena el sábado 19 de junio a las 7:30 p.m. ET (YES Network/NYCFC.com/Radio).