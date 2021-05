Crónica del Partido | NYCFC 1-1 Toronto FC

Goles de New York City FC: Medina 53’

Goles de Toronto FC: Shaffelburg 74'

Que pasó

New York City FC le dio la bienvenida al Toronto FC al Yankee Stadium el sábado por la tarde con el objetivo de extender su racha invicta a cuatro partidos. TFC llegó al Yankee Stadium después de una victoria a mitad de semana contra el Columbus Crew SC, y sabía que una victoria los haría saltar a los seis primeros en el Este. Al final ambos equipos terminaron el partido con un punto. Un esfuerzo de Jesús Medina en el minuto 53 le dio a NYCFC la ventaja, pero fue anulado por un tiro de Jacob Shaffelburg en el minuto 74.

Crónica del partido

NYCFC casi se adelantó en el minuto 7 cuando un centro de Jesús Medina desde el lado derecho falló por poco en la cabeza de Taty Castellanos.

Toronto respondió en el minuto 11 con su primera oportunidad real cuando Yeferson Soteldo condujo adentro desde la izquierda antes de disparar un tiro que Sean Johnson palmeó alrededor del poste.

Luego, Ronny Deila se vio obligado a realizar un cambio temprano después de que Alex Callens recibiera un golpe. El defensor peruano fue reemplazado por Sebastien Ibeagha.

En el otro extremo, los visitantes casi encontraron su primer gol después de que una buena preparación permitió a Richie Laryea meterse detrás por el lado derecho.

El lateral canadiense luego intentó encontrar a Ayo Akinola en el medio, pero una inteligente intervención de Maxime Chanot detuvo a Akinola convirtiendo la oportunidad.

Los mejores esfuerzos del equipo local recaían en Tajouri-Shradi. Primero por un tiro libre que se fue por encima del larguero, y minutos después por un centro de Castellanos que aterrizó en la cabeza del libio.

La mejor oportunidad de NYCFC de la mitad llegó en el minuto 41, cuando un movimiento hermoso y fluido vio a Medina lanzar el balón a la cabeza de Keaton Parks. Lo lanzó al camino de Castellanos pero su intento de media volea falló.

Luego, los anfitriones romperían el punto muerto con su próximo intento después de que un tiro libre de Thorarinsson en el minuto 53 rebotara frente al portero de TFC Alex Bono.

No pudo controlarlo y Medina estuvo disponible para engullir el rebote y darle a NYCFC la ventaja.

Los Boys in Blue estaban comenzando a crear más oportunidades en el contraataque, pero yendo en sentido contrario, Soteldo estaba demostrando ser una amenaza para TFC con su ritmo.

Medina casi agrega un segundo en el minuto 65 de un tiro libre al borde del área de penalti, pero Bono lo hizo bien para desviar el balón.

Parecía que NYCFC había duplicado su ventaja de una manera extraña después de que una patada rápida de Bono cayera en la parte posterior de la cabeza de Medina y entrara en la portería.

Sin embargo, la jugada fue cancelada después de que el árbitro dictaminó que Medina había interferido con la patada al saltar frente a Bono.

Luego, los visitantes encontraron una ruta de regreso al juego en el minuto 74 con un balón largo que aterrizó en los pies de Patrick Mullins.

El exdelantero de NYCFC jugó un pase en el camino de Jacob Shaffelburg y lo colocó en la esquina inferior.

Deseoso de hacer algunos cambios, NYCFC presentó a Malte Amundsen y Tony Rocha en lugar de Thorarinsson y Tajouri-Shradi.

En el minuto 83, Parks recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Bradley.

Luego, Deila se vio obligado a volver a su banquillo en el minuto 87 cuando Chanot se detuvo lesionado y Vuk Latinovich ocupó su lugar.

Chris Gloster se unió a Latinovich en la cancha cuando reemplazó a Jasson después de un cambio sólido en un papel desconocido.

Eso terminó el juego y obligó a NYCFC a compartir los puntos con TFC.

Cómo nos alineamos

Que sigue

El siguiente paso para New York City FC es una reunión con el Columbus Crew SC en el Red Bull Arena el sábado 22 de mayo a las 7:30 p.m. ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).