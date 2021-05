El delantero de New York City FC Valentín Castellanos firma un nuevo contrato

New York City FC anunció hoy que el delantero Valentín “Taty” Castellanos ha firmado un nuevo contrato de cinco años con el Club hasta 2025.

El nativo de Mendoza, Argentina se unió originalmente al NYCFC en 2018 cedido de Montevideo City Torque, un club de City Football Group. NYCFC activó la opción de compra de Castellanos tras una exitosa cesión que incluyó un gol en su debut ante Vancouver Whitecaps FC.

El fin de semana pasado, Castellanos se convirtió en el quinto jugador en la historia de la MLS en anotar en cuatro juegos consecutivos para comenzar una temporada.

Castellanos dijo: “Estoy muy contento con esta oportunidad que me brinda el Club. La gente de aquí me respalda y me ayuda a ser una mejor persona y jugador cada día. Estoy feliz de seguir desarrollando mi carrera en el Club.

“Lo que me gusta del Club es la gente. La gente que trabaja aquí. Mis compañeros que me ayudan a crecer día a día. Estoy muy feliz y tranquilo aquí. Siento el respeto de todos los que trabajan aquí y creo que es una situación maravillosa para mí y para mi carrera continuar en este Club.

“Tenemos objetivos como grupo de los que todos hablamos. Todos los que trabajan en el Club: los entrenadores, el personal de cocina, todos. Todos somos la ciudad de Nueva York. Todos somos parte de esto y seguimos trabajando duro para alcanzar esos objetivos. Quiero jugar tantos partidos como pueda y seguir anotando tanto como pueda. Obviamente, queremos ganar un título y quiero ganar grandes cosas en mi carrera.

“Muchas gracias a los fans por todo el apoyo. Estoy muy feliz de quedarme en este Club durante muchos años. Siempre me has apoyado y me has escrito cosas bonitas. Gracias por apoyarme siempre.”

Castellanos ha marcado 22 goles y ha contribuido con 11 asistencias en 64 apariciones en la MLS para NYCFC. También anotó en los octavos de final durante el torneo MLS is Back de la temporada pasada para aumentar su cuenta de goles a 23 en todas las competiciones, la segunda mayor cantidad de cualquier jugador activo y uno menos que Maxi Moralez.

A principios de 2020, Castellanos ayudó a la selección sub-23 de Argentina a clasificarse para los Juegos Olímpicos de este verano en Tokio. Jugó en seis de los siete partidos de la Albiceleste durante las eliminatorias.

El director deportivo de NYCFC, David Lee, dijo: “Estamos absolutamente encantados de que Taty haya firmado una extensión de contrato. Desde que llegó al Club a los 19 años, se ha convertido en un delantero completo y se ha convertido en una parte integral de nuestro equipo. Está demostrando ser uno de los delanteros más efectivos de la liga.

"Siempre ha sido nuestra intención que Taty permanezca en el Club y nos complace que haya querido continuar su carrera aquí y haya comprometido su futuro extendiendo su contrato. Es un testimonio del trabajo que nuestro Club hace que los jugadores tan joven y talentosos como Taty creen que NYCFC es el mejor lugar para continuar desarrollándose y puede ayudarlos a alcanzar las metas que tienen para sus carreras.”

En su primera temporada con el director técnico Ronny Deila, Castellanos lideró al equipo en goles con 7 durante la temporada acortada por la pandemia. El argentino también encabezó las listas de tiros en la MLS con 75 y empató en el primer lugar en tiros a puerta con Diego Rossi con 34.

Es uno de los cinco jugadores que han anotado un hat trick en Bronx Blue, al hacerlo en el Hudson River Derby 2020 en el Yankee Stadium.

Deila dijo: “Taty ha estado en excelente forma desde que regresamos de la pretemporada y ha demostrado la capacidad de ser uno de los mejores delanteros de la MLS. Viene a entrenar todos los días con una ética de trabajo increíble que le ha permitido mejorar tremendamente. Se coloca en grandes posiciones en el campo y es un puñado para los defensores de nuestros oponentes. Estoy emocionado de seguir trabajando con él y tiene todas las posibilidades de tener una gran carrera y alcanzar el siguiente nivel."

TRANSACCIÓN: El delantero de New York City FC Valentín “Taty” Castellanos firma una extensión de contrato