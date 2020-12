New York City FC adquiere hasta $1.25M en Fondos de Adjudicación Generales de Austin FC a cambio de Alex Ring

New York City FC anunció hoy que el mediocampista Alex Ring ha sido canjeado al lado de expansión Austin FC a cambio de hasta $1.25M en fondos de adjudicación generales (GAM).

El Club recibirá una cantidad garantizada de $750,000, con $500,000 en 2021 GAM y $250,000 en 2022 GAM, y $500,000 adicionales si se cumplen ciertos incentivos basados ​​en el desempeño.

El director deportivo de NYCFC, David Lee, dijo: “Alex ha sido uno de los fichajes más importantes de nuestra historia. Elevó el nivel del equipo desde su primer momento con NYCFC y ha sido una parte integral de nuestro Club, contribuyendo con actuaciones de alto nivel de manera constante durante las últimas cuatro temporadas. Con nosotros ha tenido uno de los mejores períodos de su carrera y no es coincidencia que, como club, también hayamos sido muy consistentes en la temporada regular de la MLS durante ese tiempo.

“Nunca es fácil considerar perder a un jugador de la calidad de Alex, pero en una liga con tope salarial tenemos que tomar decisiones difíciles al encontrar formas de mejorar el equipo y creemos que la oferta significativa nos posiciona para mejorar la plantilla en 2021. Algunos de nuestros talentos más jóvenes en el mediocampo también han demostrado en 2020 que están listos para asumir roles aún más importantes y estamos ansiosos por su desarrollo continuo.

"Le deseamos a Alex y su familia todo lo mejor en Austin y le agradecemos su compromiso con NYCFC durante las últimas cuatro temporadas".

Ring se unió a NYCFC en 2017 y disfrutó de cuatro de sus mejores años como profesional para los Boys in Blue. El ex internacional finlandés participó en 120 partidos de la MLS para el Club anotando 10 goles y sumando 13 asistencias.

Fue seleccionado para representar a la liga en el Juego de Estrellas de la MLS 2018 durante una temporada que consolidó su estatus como uno de los mejores mediocampistas de la liga.

Ring fue nombrado capitán del club antes de la temporada 2019 de la MLS. Ese año ayudó a llevar a NYCFC a un récord del club de 64 puntos cuando NYCFC terminó en primer lugar en la Conferencia Este. Esto clasificó al equipo a la Liga de Campeones de la Concacaf por primera vez en la historia del Club.

Un favorito de los fanáticos, Ring sale del Bronx como segundo en la lista de apariciones de todos los tiempos del Club detrás del portero Sean Johnson y después de haber jugado más de 10,000 minutos de temporada regular para NYCFC.

Ring dijo: “Es un momento difícil para mí dejar un Club y una ciudad que me ha dado mucho en las últimas cuatro temporadas. Realmente ha sido una parte especial de mi carrera y no puedo agradecer lo suficiente a los jugadores, entrenadores y la oficina principal por el apoyo que me brindaron a mí y a mi familia desde que vine a Nueva York en 2017.

“Para los seguidores, son increíbles. Como jugadores, jugamos para ustedes y los extrañaré a todos y cada uno de ustedes. Fue un honor ser capitán de su Club y di todo lo que tenía en cada partido. Te mereces mucho y espero que mi tiempo aquí haya cumplido con las expectativas que tienes para todos los que visten la camiseta celeste del City.

"Mientras espero con ansias el próximo capítulo de mi carrera, me voy solo con buenos recuerdos de Nueva York y los apreciaré por el resto de mi vida."

Todos en NYCFC le desean a Alex todo lo mejor en su futuro club.

TRANSACCIÓN: New York City FC intercambia Alex Ring a Austin FC a cambio de hasta $1.25M en fondos de adjudicación generales.