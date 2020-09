Crónica del Partido | DC United 0-0 NYCFC

Goles de DC United:

Goles de NYCFC:

Que Pasó

New York City FC fue mantenido en un frustrante empate sin goles por el D.C. United en el Audi Field, poniendo fin a la racha de tres victorias consecutivas del City.

Fue otra muestra dominante del equipo de Ronny Deila, pero no pudieron encontrar su camino a través de una dura defensa de sus anfitriones, que comparten algunos de los puntos de esta noche a pesar de no anotar.

Crónica del partido

Ronny Deila hizo un cambio en la alineación que comenzó la victoria de 2-0 en Nueva Inglaterra, trayendo a Jesús Medina para Gary Mackay-Steven a la derecha, lo que significa que Alex Ring mantuvo su lugar a la izquierda y Maxi Moralez fue una vez más lo suficientemente en forma para comenzar.

Héber lideró la línea en su regreso al estadio donde abrió su cuenta de NYCFC en una de las dos victorias en el último término de la capital de la nación.

Queriendo una cuarta victoria contra un equipo de D.C. con solo una victoria en sus últimos siete, City disfrutó del 80 por ciento de la posesión en los primeros 15 minuties mientras los anfitriones ponían un plan de juego defensivo.

En 25', Keaton Parks se decepcionó al no terminar el pase de Ronald Matarrita con mucho de la portería, mientras que en 26' fue Medina quien vio cómo su pelota golpeó el lado equivocado del poste.

El gol de D.C. estaba empezando a parecer bajo presión y los anfitriones fueron un poco afortunados de ver una llamada VAR ir a su camino cerca del medio tiempo después de que el ex-NYCFC Frederic Brillant parecía manejar en la caja.

No hubo puntuación en el medio tiempo, pero NYCFC podía mirar hacia atrás en otra primera mitad dominante.

Ningún marcador siguió en el segundo período ya que Alex Ring forzado Chris Seitz en un fuerte salva con un tiro en 49’ y en 58’ Héber intentó un cabezazo que fue bloqueado por Brillant – todavía no hay gol.

Gary Mackay-Steven y Ismael Tajouri-Shradi fueron presentados en 69’ y Taty Castellanos jugó el 74’ ya que Deila buscó las combinaciones para tratar de marcar un gol.

En 88', Mackay-Steven derrotó a Seitz y tuvo el balón en la parte posterior de la red, pero Ted Unkel trajo la jugada de vuelta por una falta en Castellanos.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC completa la fase 1 del horario de la MLS el sábado 12 de septiembre cuando el FC Cincinnati visita Red Bull Arena para un juego a las 7:00PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).