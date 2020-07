New York City FC y City Football Group Presentan Cityzens Giving for Recovery

La campaña movilizará los nueve clubes de CFG, miles de empleados, jugadores, entrenadores y millones de fanáticos para la recuperación.

CFG ya ha comprometido cerca de $1.2 millones en donaciones, apoyo en especie y préstamo de instalaciones para el esfuerzo de emergencia de COVID-19

La campaña de recuperación tiene como objetivo entregar un mínimo de otros $1.2 millones de fondos y apoyo, incluido el respaldo de nueve proyectos vinculados a la recuperación cerca de cada uno de los clubes de CFG

NYCFC apoyará NY Common Pantry con CFG igualando todas las donaciones

NUEVA YORK, NY, 1 DE JULIO DE 2020 — Como parte de City Football Group (CFG), New York City FC (NYCFC) participará en Cityzens Giving For Recovery, una campaña de recuperación de 12 meses que reúne a nueve clubes de CFG, miles de personal, jugadores y entrenadores, y millones de fanáticos, para ayudar a las comunidades a recuperarse. La campaña de recuperación de Nueva York se centrará en la inseguridad alimentaria en el sur del Bronx, trabajando con socios locales, New York Common Pantry. Durante la pandemia, NYCFC y sus socios han donado más de 143,000 comidas, y a través de esta campaña, el objetivo del Club será alcanzar un cuarto de millón de comidas para satisfacer las necesidades críticas de los más afectados por COVID-19.

CFG es el principal propietario y operador privado de clubes de fútbol del mundo. Es mejor conocido por su propiedad de los campeones de la Premier League inglesa, el Manchester City FC, y también comprende el Melbourne City FC en Australia, los campeones de la J-League, Yokohama F. Marinos en Japón, el Torque de la ciudad de Montevideo en Uruguay, el Girona FC en España, Sichuan Jiuniu FC en China, Mumbai City FC en India y Lommel SK en Bélgica, además de NYCFC.

CFG ha estado apoyando la respuesta de emergencia COVID-19 durante los últimos tres meses, a través de casi $1.2 millones en donaciones, apoyo en especie y préstamo de instalaciones.

A medida que el torneo MLS is Back se prepara para comenzar, NYCFC y CFG tienen como objetivo entregar un mínimo de otros $1.2 millones de fondos y apoyo a través de Cityzens Giving for Recovery, que centrará las donaciones, la experiencia, las instalaciones, los recursos y la voz del Grupo en marcando una diferencia positiva en la recuperación de sus comunidades a nivel mundial.

CFG actuará esto a través de sus clubes, su personal, sus jugadores, entrenadores y fanáticos. Muchos de los socios del Grupo también apoyarán, uno de los cuales es Etihad Airways, que ayudó a iniciar la campaña dedicando la parte delantera de la camiseta del Manchester City, que normalmente lleva la marca de su compañía, a "Cityzens Giving for Recovery" para el primer juego del Club del reinicio de la Premier League.

City Football Group unirá las donaciones dólar por dólar para financiar nueve proyectos vinculados a la recuperación cerca de cada uno de sus clubes; Una extensión de la tradicional campaña anual Cityzens Giving.

El Grupo también permite que cada miembro del personal de su red pase un día como voluntario, lo que equivale a miles de horas de donaciones. Los fanáticos también pueden involucrarse, donando a los proyectos, recaudando fondos y presentando ideas para ayudar a sus comunidades que CFG pueda apoyar.

Ferran Soriano, director ejecutivo de City Football Group, dijo:

“Los trabajadores de primera línea en todo el mundo han respondido heroicamente a la amenaza inmediata de COVID-19. En CFG, hemos tenido el privilegio de desempeñar nuestro pequeño papel para ayudar a abordar esa amenaza inmediata.

“Ahora es el momento de mirar hacia adelante, comprometiéndonos a cumplir con nuestra responsabilidad de ayudar a nuestras comunidades a recuperarse.

“Por primera vez, estamos aprovechando los recursos globales de nuestros nueve clubes, toda nuestra red de oficinas, personal, jugadores y entrenadores para enfocar nuestros esfuerzos en la recuperación.

“Esta campaña multifacética utilizará nuestra experiencia, nuestras instalaciones, nuestra plataforma y nuestra voz para ayudar a las personas y nuestras comunidades a sanar y recuperarse. Y lo haremos juntos. Estamos llamando a nuestra comunidad global de Cityzens para que nos ayuden a dar y ayudar a tantas personas a recuperar que podamos.”

Para obtener más información sobre los proyectos Cityzens Giving For Recovery, visite www.cityzensgiving.org, incluidos los términos y condiciones para el fondo de contrapartida, que se extenderá hasta el 31 de agosto de 2020.

Puede encontrar más información sobre la respuesta de NYCFC al COVID-19 aquí.