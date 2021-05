New York City FC contratou Talles Magno, jovem atacante da Seleção Brasileira Juvenil.

NOVA YORK, N.Y., 19 de maio de 2021 – O New York City FC anunciou que o clube adquiriu o atacante brasileiro Talles Magnoas, um jovem jogador designado do time Vasco da Gama, com um contrato até a temporada de 2026.

Magno, vencedor da Copa do Mundo de Sub-17 em 2019 pelo Brasil, foi recentemente nomeado um dos 50 melhores filhos-maravilha do futebol mundial. Ele será adicionado à lista do MLS pendente receber um visto P-1 e ITC.

Magno disse: “Estou muito feliz por ingressar ao New York City FC e estou comprometido, dedicado e pronto para trabalhar. Este é um grande clube, muito perto do topo da tabela e isso me convenceu a vir. Vamos trabalhar juntos para realizar grandes coisas.”

“Quero mostrar o meu talento ao Clube e a esta Liga. É uma Liga muito falada no Brasil. Quero dar o meu melhor ao Clube, fazer muitos gols, dar muitas assistências para ajudar os meus companheiros e serem campeões do campeonato. Peço aos torcedores que confiem em mim e no que posso oferecer ao NYCFC. Vou dar o meu melhor e lutar pela equipa. ”

O carioca veio da Academia do Vasco da Gama, antes de embarcar no First Team em 2019 aos 16 anos, tornando-se o jogador mais jovem a estrear pelo clube no século XXI. O atacante participou num total de 61 partidas pelo Vasco, incluindo 49 no campeonato brasileiro, onde marcou cinco gols.

O Diretor Esportivo de NYCFC, David Lee, disse: “Estamos muito satisfeitos em trazer o Talles para o New York CityFC. Ele é um jovem jogador talentoso que já acumulou uma quantidade significativa de minutos na equipe principal a um alto nível, que para alguém da sua idade é alguém que acreditamos ter potencial para jogar nos mais altos níveis do futebol. Ele foi peça-chave da Seleção Brasileira Sub-17, que conquistou a Copa do Mundo Sub-17.

“Ele é um atacante dinâmico, rápido, direto e capaz de jogar como ala ou atacante. Talles é alguém que acreditamos que irá agradar os nossos fãs, mas como acontece com qualquer novo jogador, especialmente com a sua idade, seremos pacientes enquanto ele se adapta e se instala em seu novo ambiente dentro e fora do campo. Temos uma equipe excelente que irá apoiá-lo em cada etapa do processo, o que lhe dará a melhor oportunidade de mostrar seu talento.”

“Temos orgulho em desenvolver jovens jogadores para ajudá-los a alcançar o seu máximo potencial e a Major League Soccer provou ser um local privilegiado para eles continuarem o seu desenvolvimento como profissionais. Sabemos que Talles está pronto para avançar em direção aos nossos objetivos finais de ganhar troféus.”

“Agradeço também aos meus homólogos do Vasco da Gama, Alexandre Passaro e o Luiz Mello, pelo profissionalismo ao longo deste processo. Desejamos-lhes muita sorte para a próxima temporada, pois buscam a promoção de volta no Brasil. ”

Produto da academia do Vasco da Gama, que nos últimos anos formou jogadores como Philippe Coutinho (FCBarcelona) e Douglas Luiz (Aston Villa), Magno ajudou a Seleção Brasileira Sub-17 a vencer a Copa do Mundo 2019 em casa, onde somou dois gols durante a fase de grupos. O jovem de 18 anos torna-se o terceiro brasileiro no NYCFC, que também conta com HÉber e Thiago Andrade.

O treinador principal do NYCFC, Ronny Deila, disse: “Estamos muito animados com o Talles e estamos prontos para recebê-lo. Tem sido muito importante para nós continuar a adicionar talentos ofensivos ao nosso plantel e o Talles será uma grande adição ao nosso grupo de avançados. Ele tem muito potencial e estamos preparados para ajudá-lo a continuar o seu crescimento como jogador de futebol, mas ele ainda tem apenas 18 anos. Não queremos colocar muita pressão sobre os seus ombros de imediato. Há um grande grupo de jogadores e funcionários aqui no NYCFC que permitirão que ele se instale em Nova York e sabemos que ele é um jogador que pode entrar e nos ajudar a vencer partidas de futebol. "

Todos no Clube dão as boas-vindas ao Tallesto!