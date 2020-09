New York City FC anuncia campaña de votación dirigida por jóvenes

New York City FC (NYCFC) ha anunciado hoy la nueva campaña de votación dirigida por jóvenes del Club en asociación con Vote.org, el registro de votantes no partidista más grande en el país. POWER the Vote fue creado como resultado de una conversación difícil, pero necesaria, dentro del Consejo de Liderazgo Juvenil apoyado por NYCFC sobre las injusticias sociales en las comunidades locales y la nación. POWER the Vote es creado, administrado y ejecutado por ambiciosos líderes jóvenes que diseñan e implementan iniciativas de fútbol gratis que promueven la salud, la educación y el emprendimiento juvenil en los cinco condados.

Usando el poder del fútbol, ​​la campaña POWER the Vote tiene como objetivo educar y movilizar a los adultos jóvenes, adolescentes y otros miembros de la comunidad de la ciudad de Nueva York para que ejerzan su derecho cívico al voto. En asociación con Vote.org, la campaña trabajará para registrar votantes, permitir que las personas verifiquen su estado de registro y ampliar una iniciativa de compromiso de voto que inscribirá a los neoyorquinos menores de la edad de votar para recibir un mensaje de texto de Vote.org en su cumpleaños número 18 para recordarles que voten.

Desde la temporada inaugural del Club, NYCFC se ha centrado en el desarrollo de la juventud a través de la fundación City in the Community (CITC) y programas de capacitación de líderes jóvenes. POWER the Vote se basa en esta historia de elevar a la próxima generación de neoyorquinos al proporcionar roles de liderazgo dentro de los programas comunitarios.

El apoyo de NYCFC a la nueva campaña cobrará de varias maneras, desde la participación de los jugadores del primer equipo hasta la amplificación de los mensajes en las plataformas del club, y más. El Club arranca hoy la campaña con un vídeo protagonizado por jugadores y líderes jóvenes.

Las activaciones adicionales de POWER the Vote incluyen:

City Halls: una serie de sesiones virtuales para una audiencia de jóvenes neoyorquinos con voces de diversos oradores, incluidos los elegidos locales y jugadores del Sky Blue FC de la National Women's Soccer League (NWSL), para discutir temas relacionados con el compromiso cívico; la sesión del 24 de septiembre se presentará una poderosa discusión con los jugadores del primer equipo de NYCFC

Día Nacional de Registro de Votantes - Junto con los jóvenes de POWER the Vote, NYCFC y CITC organizarán eventos de registro de votantes el 22 de septiembre en cinco canchas de minifútbol NYCFC / NYCSI en toda la ciudad, que incluyen: J Hood Wright (Manhattan) Parque Flushing Meadow Corona (Queens) PS 24 (Brooklyn) Academia Hostos (Bronx) IS 49 (Staten Island)

Reconocimiento en el juego: durante la Fase 2 de la temporada 2020 de la MLS, el Club integrará el mensaje POWER the Vote en la presentación del juego.

Voluntariado del personal: NYCFC reconocerá el día de las elecciones como un feriado corporativo para que el personal pueda salir y votar; El personal de NYCFC también será voluntario en el Día de registro de votantes para que los fanáticos, los jóvenes y otros neoyorquinos se registren para votar.

A medida que la campaña POWER the Vote continúa creciendo, NYCFC también se ha unido a Rally the Vote, una coalición no partidista liderada por los Sacramento Kings junto con When We All Vote y RISE para reunir a las franquicias deportivas profesionales en todo el país comprometidas a alentar a los fanáticos a registrarse para votar y participar en las elecciones.

Tayvon Gray, defensor de NYCFC y nativo del Bronx, describió la importancia de la participación de los jóvenes:

“Creo que es importante que los jóvenes sepan qué está pasando en el mundo de hoy. Si quieres cambiar, votar es el camino. Para hacerse oír, creo que debería ir a votar.”

Además de alentar a los fanáticos y a los jóvenes a votar, NYCFC se ha inscrito en Electionday.org, uniéndose a más de 700 empresas para tomar medidas para facilitar que el personal vote al otorgar tiempo libre pagado.

El coordinador del Liderazgo Juvenil de NYCFC y cofundador de POWER the Vote, Kwame King, compartió sus pensamientos:

"Al igual que el resto del mundo, los líderes jóvenes y yo observamos este año cómo la gente se unieron en las calles para luchar por el objetivo compartido de la igualdad, y lanzamos la iniciativa POWER the Vote para garantizar que los jóvenes a quienes servimos y nuestros fanáticos están equipados, educados y capacitados para salir y votar. Como es una iniciativa no partidista, queremos asegurarnos de que las comunidades de los cinco condados ejerzan su derecho al voto. FDR lo dijo mejor: Nadie privará nunca al pueblo estadounidense tiene derecho al voto, excepto el propio pueblo estadounidense, y la única forma en que podrían hacerlo es no votando."

El CEO de NYCFC, Brad Sims, continuó:

“Todos nosotros en NYCFC estamos increíblemente inspirados por nuestros jóvenes líderes que dirigen nuestros programas de fútbol gratuitos y cómo crearon la campaña POWER the Vote. Como Club de fútbol profesional, queremos seguir usando nuestras plataformas para empoderar a los jóvenes, brindarles herramientas para practicar el compromiso cívico y enfatizar lo importante que es votar.

“A principios de este verano, hicimos compromisos públicos para ayudar a abordar la injusticia - y una de las formas en que podemos hacerlo es aumentar la participación cívica. Aunque la votación no es partidista, la participación cívica es una responsabilidad de todos los neoyorquinos, los equipos deportivos y todos los ciudadanos. Estamos orgullosos de anunciar que, en el futuro, todo el personal de NYCFC recibirá un feriado pagado en el día de las elecciones para que puedan ejercer más fácilmente el derecho al voto.”

La CEO de Vote.org, Andrea Hailey, agregó:

“En 2016, 100 millones de estadounidenses no participaron en las elecciones, y muchos de ellos eran jóvenes. Su participación es importante, y Vote.org se complace en trabajar con NYCFC para brindarles a los votantes los recursos que necesitan, fomentando la energía de las protestas de este verano para garantizar que las voces de los jóvenes sean escuchadas y representadas.

“Es fundamental que hagamos ese activismo en acción, reduzcamos las barreras al compromiso político y simplifiquemos lo que los votantes jóvenes necesitan para registrarse para votar y para emitir su voto este otoño, ya sea por correo, votando anticipadamente o votando el día de las elecciones. Al facilitar la votación y, a su vez, lograr que más personas voten, creamos una democracia más fuerte y representativa."

Para obtener más información, visite: NYCFC.com/votar