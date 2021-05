Crónica del Partido | Orlando City 1-1 NYCFC

Goles de New York City FC: Castellanos 77'

Goles de Orlando City SC: Nani 52'

Que pasó

New York City FC registró un empate 1-1 en la carretera contra Orlando City SC. Los locales abrieron el marcador a través de Nani, antes de que un penalti de Taty Castellanos empatara el partido. El empate mantiene a NYCFC invicto en tres juegos consecutivos.

Crónica del partido

New York City FC continuó su campaña de temporada regular de la MLS 2021 con un empate 1-1 contra Orlando City el sábado por la noche.

Al regresar al escenario de la brutal derrota en los playoffs de la MLS en 2020, NYCFC apuntaban a una tercera victoria consecutiva para continuar con su brillante comienzo de temporada.

Al alinearse sin Maxi Moralez y Alfredo Morales, quienes se perdieron con rasguños tardíos, hubo mejores noticias para Maxime Chanot, quien regresó a la línea de fondo después de perderse la victoria del fin de semana pasado en Filadelfia.

Operando con la misma formación de tres defensas que les sirvió bien contra el Union, los Chicos Celestes se encontraron en un partido de ritmo rápido con Orlando, y se adaptaron bien durante los primeros intercambios.

En el minuto 8, NYCFC realizó su primer esfuerzo a través de Jasson, quien disparó un esfuerzo que picó las palmas de Pedro Gallese. Los primeros veinticinco minutos demostraron ser un asunto de lucha con pocas oportunidades reales para ambos lados. En el minuto 28, un buen balón de Acevedo puso detrás a Taty Castellanos, pero su disparo fue directo a Gallese.

En el otro extremo, un pase inteligente de Nani en el minuto 36 casi hizo que Tesho Akindele entrara en el arco, pero Sean Johnson leyó bien la jugada para tomar el balón.

La segunda mitad no vio cambios para NYCFC y un juego que estaba comenzando a asentarse.

En el minuto 50, Orlando tuvo su primera oportunidad real. Al recoger el balón dentro del área de penalti, Johnson hizo una parada inteligente para negar a Orlando. Luego, los anfitriones encontraron un gran avance con su próximo ataque gracias a Nani.

El extremo portugués recogió el balón por la derecha y entró antes de meter el balón en la red.

En el minuto 63, NYCFC recogió su primera tarjeta amarilla cuando James Sands tiró a Akindele casi a la mitad. Deila luego se volvió hacia su banco y presentó a Malte Amundsen e Ismael Tajouri-Shradi para Gudi Thórarinsson y Jasson.

Orlando estaba comenzando a disfrutar de más posesión, y NYCFC se vio obligado a realizar una sustitución en el minuto 74 después de que Anton Tinnerholm sufriera un problema en su tendón de la corva: Sebastien Ibeagha entró en su lugar.

Apenas un minuto después, NYCFC tuvo la oportunidad de igualar desde el punto de penalti. Un inteligente regate de Tajouri-Shradi lo vio derribado por Joao Moutinho. Castellanos subió al lugar y tranquilamente lo colocó más allá de Gallese y lo metió en la esquina inferior.

El argentino pensó que tenía un segundo en el minuto 86, cuando recogió un balón suelto en el borde del área y disparó un esfuerzo diabólico: su intento curvado pasó por poco más allá del poste derecho.

A medida que se acercaba el tiempo final, Deila hizo un cambio final y presentó a Tony Rocha en lugar de Keaton Parks.

Hubo casi alegría en el último segundo para NYCFC después de que Acevedo jugó contra Jesús Medina en el gol. Para estabilizarse, Medina intentó poner el pie lateral a través de las piernas de Gallese, pero el tapón produjo una buena atajada y obligó a ambos lados a conformarse con un punto.

Como nos alineamos

Que sigue

El siguiente paso para New York City FC es un partido en casa contra Toronto FC en el Yankee Stadium el sábado 15 de mayo a las 1 PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).