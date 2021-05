Crónica del Partido | Philadelphia Union 0-2 NYCFC

Goles de NYCFC: Medina 5', Castellanos 65'

Goles de Philadelphia Union:

Que Pasó

New York City FC se aseguró una victoria por 2-0 en la carretera contra el Philadelphia Union. A un gol tempranero de Jesús Medina le siguió un remate a corta distancia de Taty Castellanos en el segundo tiempo. La victoria fue la segunda consecutiva de NYCFC después del triunfo contra el FC Cincinnati el fin de semana pasado.

Crónica del Partido

New York City FC aseguró victorias consecutivas el sábado por la noche con una victoria por 2-0 contra el Philadelphia Union en Subaru Park.

NYCFC comenzó el juego de manera brillante y tuvo su primer disparo a puerta después de solo 44 segundos. Taty Castellanos hizo una carrera inteligente detrás de la línea de fondo del Union, antes de cortar adentro y lanzar un tiro directo a Andre Blake.

Sin embargo, encontrarían un gran avance con su próxima oportunidad, gracias a un contraataque. Comenzó cuando Maxi Moralez recuperó el balón y pudo llevarlo al campo contrario. Luego se lo pasó a Jesús Medina, y después de ver a Anton Tinnerholm en la superposición, deslizó al sueco.

Tinnerholm rápidamente devolvió el favor y se lo devolvió a Medina: el paraguayo anotó su sexto gol en sus últimos ocho partidos de la MLS.

La Unión luchó por ponerse en marcha durante los primeros intercambios, y eso permitió a NYCFC establecer un ritmo en la posesión. El partido dio un giro drástico en el minuto 16 cuando José Martínez fue despedido por conducta violenta. Los Boys in Blue recogieron su primera amonestación del juego minutos después, cuando Alfredo Morales se enfrentó a Sergio Santos.

NYCFC estaba empezando a aprovechar al máximo la ventaja, y en el centro de las cosas estaba Moralez. Instigó la siguiente oportunidad del City al traspasarla de par en par a Gudi Thórarinsson, y fue su cruz la que encontró a Castellanos corriendo en el poste trasero, pero no pudo contener su esfuerzo.

El siguiente hombre en entrar en la libreta del árbitro fue Sebastien Ibeagha en el minuto 25. Dos minutos más tarde, Castellanos volvió a tener la oportunidad de encontrar el marcador, pero su cabezazo desde un córner tenía demasiada fuerza. Moralez pensó entonces que había marcado los segundos momentos del equipo después, solo para que Blake volcara su esfuerzo desviado.

Los Boys in Blue mantuvieron su intensidad a medida que avanzaba la mitad y luego fue Medina quien disparó un disparo desviado de la portería de Blake. En el minuto 42 hubo un ataque poco común para los anfitriones cuando Santos conectó con un tiro libre, pero su esfuerzo se fue cómodamente fuera del poste derecho de Sean Johnson. La mitad terminó con Moralez aterrizando en el libro para un desafío inoportuno.

La segunda mitad comenzó con una velocidad e intensidad similar, y Moralez volvió a intentar vencer a Blake desde la distancia. El diminuto creador de juego disparó un impulso feroz hacia la portería de Union, solo para que Blake la volcara acrobáticamente.

NYCFC continuó disfrutando de la mayor parte de la posesión, y en el minuto 65 eso los vio asegurar un segundo gol gracias a Castellanos. El argentino, negado varias veces en la primera parte, se abalanzó sobre un mal pase hacia atrás y luego rodeó a Blake antes de rematar la ocasión con una rabona.

Con el segundo gol llegó el primer cambio de Ronny Deila: Ismael Tajouri-Shradi sustituyó a Alfredo Morales después de un sólido cambio en el centro del campo.

Luego, Deila volvió a su banco y presentó a Nicolás Acevedo y Malte Amundsen para Keaton Parks y Thórarinsson. NYCFC continuó presionando por un tercero, pero los esfuerzos de Tinnerholm y Castellanos no dieron en el blanco.

Los dos últimos cambios de NYCFC se produjeron en el tiempo de descuento cuando Medina y Callens sustituyeron a Andrés Jasson y Vuk Latinovich. Los Boys in Blue vieron los momentos finales y se aseguraron una cómoda victoria por 2-0 en Subaru Park.

Como nos alineamos

Que sigue

El siguiente paso para New York City FC es un viaje para enfrentar al Orlando City SC en el Exploria Stadium el sábado 8 de mayo con el inicio a las 6:00 PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).