Crónica del Partido | NYCFC 5-0 FC Cincinnati

Goles de NYCFC: Medina 7', 83', Hagglund (AG) 53', Thórarinsson 57', Castellanos 67'

Goles de FC Cincinnati:

Que Pasó

New York City FC registró una enfática victoria por 5-0 durante su primer partido en casa de la temporada regular de la MLS 2021. Jesús Medina abrió el marcador desde el principio con el primero de sus dos goles de la jornada. Tambien, un tiro libre de Gudmundur Thórarinsson, un autogol del defensor Nick Hagglund y un tiro de Taty Castellanos ayudaron al equipo de Ronny Deila a un fuerte primer juego en el Yankee Stadium.

Crónica del Partido

El New York City FC inició su campaña en casa con una brillante victoria por 5-0 ante el FC Cincinnati en el Yankee Stadium.

Los Chicos Celestes disfrutaron lo mejor de los primeros intercambios, y esa presión se notó en el séptimo minuto. Un tiro libre de Gudi Thórarinsson en el lado derecho finalmente encontró su camino hacia Jesús Medina en el poste trasero, y el paraguayo lo disparó contra el techo de la red.

En el minuto 10, el defensa del Cincy Calvin Harris recogió la primera tarjeta amarilla del partido. Las cosas empezaron a tomar ritmo y, en el minuto 17, los visitantes casi tuvieron la oportunidad de empatar. Se produjo después de que un pase de Keaton Parks fuera de impacto desde la espalda aterrizó a los pies de Allan Cruz, pero NYCFC pudo reagruparse y despejarlo.

Los visitantes terminaron la mitad más fuertes de los dos lados, aunque no pudieron hacer que ese impulso contara. NYCFC comenzaron el segundo tiempo a un ritmo rápido y diseñaron una serie de oportunidades tempranas.

La primera reserva de NYCFC de la tarde recayó en Thórarinsson en el minuto 50 mientras buscaba detener una escapada de Cincy. No mucho después de eso, el City hizo que su presión pagara cuando un tiro de esquina de Medina aterrizó en la cabeza del defensor visitante Nick Hagglund y se metió en la red. Los anfitriones ahora estaban disparando a toda y agregaron un tercero en el minuto 57.

Una falta de Cruz vio al costarricense amonestado y le dio a NYCFC un tiro libre en un área peligrosa. Thórarinsson dio un paso al frente y con confianza lo acurrucó alrededor de la pared para marcar su primer gol de la temporada. El tercer gol vio al director técnico Ronny Deila girar a su banco y presentar a Alfredo Morales e Ismael Tajouri-Shradi en lugar de Keaton Parks y Andres Jasson.

Hagglund luego sufrió más miseria cuando el golpe de Taty Castellanos le salió disparado de la rodilla y pasó volando a Cropper en la portería. Sin embargo, NYCFC no lo hizo todo a su manera, y se necesitó un doble salvamento sensacional de Johnson en el minuto 69 para negar primero a Brenner y luego a Hagglund.

Otro doble cambio de Deila siguió en el minuto 72 y vio a Nicolas Acevedo y Malte Amundsen reemplazar a James Sands y Thórarinsson.

La quinta y última sustitución se produjo en el minuto 83 y Tayvon Gray reemplazó a Anton Tinnerholm. Gray apenas tuvo tiempo de ponerse cómodo cuando Medina realizó un esfuerzo sensacional desde el lado derecho que pasó por encima de la cabeza de Cropper.

Tajouri-Shradi pensó que había proporcionado el sexto gol de la jornada cuando su carrera interior terminó con un disparo que golpeó el poste derecho. En cambio, fue el golpe de Medina el que terminó la anotación y aseguró al NYCFC una victoria enfática durante el primer juego en casa de la temporada.

Cómo nos alineamos

Que sigue

El siguiente paso para New York City FC es un viaje para enfrentar al Philadelphia Union en Subaru Park el sábado 1 de mayo con el inicio a las 7:30 PM ET (Yes Network / NYCFC.com/Radio).