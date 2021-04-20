How to Watch & Listen to NYCFC vs. FC Cincinnati

|Anguilla
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Antigua and Barbuda
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Argentina
|ESPN Play Sur
|Aruba
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Austria
|DAZN
|Barbados
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Belize
|ESPN Play Norte, ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Bermuda
|ESPN2 Caribbean
|Bolivia
|ESPN Play Sur
|Brazil
|DAZN
|British Virgin Islands
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Canada
|DAZN
|Cayman Islands
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Chile
|ESPN Play Sur
|China
|PPTV Sport China
|Colombia
|ESPN Play Sur
|Costa Rica
|ESPN Play Norte
|Cuba
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Denmark
|TV2 Play Denmark
|Dominica
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Dominican Republic
|ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Ecuador
|ESPN Play Sur
|El Salvador
|ESPN Play Norte
|Faroe Islands
|TV2 Play Denmark
|Germany
|DAZN
|Grenada
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Guadeloupe
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Guatemala
|ESPN Play Norte
|Haiti
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Honduras
|ESPN2 Caribbean, ESPN Play Norte, ESPNPlay Caribbean
|Hong Kong
|Now Player, beIN Sports Connect Hong Kong, beIN Sports 2 Hong Kong
|Jamaica
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Martinique
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Mexico
|ESPN Play Norte
|Montserrat
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Netherlands Antilles
|ESPN2 Caribbean
|Nicaragua
|ESPN Play Norte
|Norway
|Strive Sport
|Panama
|ESPN Play Norte
|Paraguay
|ESPN Play Sur
|Peru
|ESPN Play Sur
|Puerto Rico
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Saint Bartelemey
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Saint Kitts and Nevis
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Saint Lucia
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Saint Martin
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|Saint Vincent and the Grenadines
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|Switzerland
|DAZN
|Trinidad and Tobago
|ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean
|U.S. Virgin Islands
|ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean
|United States
|YES Network, ESPN+
|Uruguay
|ESPN Play Sur
|Venezuela
|ESPN Play Sur