NYC vs FCC How to Watch

How to Watch & Listen to NYCFC vs. FC Cincinnati

April 20, 20214:56PM EDT
Maira Sansuste

New York City FC take on FC Cincinnati in their home opener at Yankee Stadium on Saturday, April 24 with kickoff taking place at 1:00PM ET. Here's what you need to know...

Vital Stats

Match: NYCFC vs. FC Cincinnati
Date and Time: Saturday, April 24, 2021 at 1:00pm ET
Competition: MLS Regular Season
Stadium: Yankee Stadium
Last Meeting: Sep 26, 2020, NYC 4 - 0 CIN

Broadcast

Television: YES Network
Stream: YES App, ESPN+
Radio: Listen in English and Spanish on NYCFC.com/Radio

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NYCFC Home Opener

Series: 
NYCFC vs. FC Cincinnati
Topics: 
FC Cincinnati
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