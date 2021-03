New York City FC presenta el kit principal "Bronx Blue" 2021 y celebra a los héroes de la ciudad de Nueva York

New York City FC presentó hoy su uniforme principal 2021 "Bronx Blue", rindiendo homenaje a los neoyorquinos que han sido una parte integral de lo que hace grande a nuestro Club y nuestra Ciudad. Para lanzar el nuevo diseño del uniforme de adidas, NYCFC ha destacado a los neoyorquinos que no solo han apoyado al Club desde su temporada inaugural, sino que también han dado vida al Club y al City durante los momentos más oscuros de la pandemia.

En la fotografía tomada en la casa de NYCFC en el sur del Bronx, Jamie es un ávido fan de NYCFC desde Washington Heights y ha estado trabajando en la primera línea de la pandemia de COVID-19 como enfermera especializada. Oumou es nativa de Mali y ha hecho del Bronx su hogar. Ha sido entrenadora de City in the Community (CITC) desde 2010, llevando el hermoso juego a los jóvenes a través de la programación dirigida por CITC. Jamie y Oumou representan a todos aquellos en los cinco condados que han echado raíces en la ciudad de Nueva York y han ayudado a contribuir a algo más grande que ellos mismos.

James Sands y Tayvon Gray, jugadores del primer equipo de NYCFC, también aparecen en el lanzamiento del uniforme "Bronx Blue". Ambos graduados de la Academia de NYCFC, James es el primer jugador local del Club, mientras que Tayvon es el primer nativo del Bronx en unirse al Primer Equipo. James y Tayvon representan a los jugadores, pasados, presentes y futuros, que son una parte integral del crecimiento de NYCFC.

El diseño del uniforme presenta el icónico color azul del Club con un patrón de rayas tonales inspirado en los diferentes uniformes de los trabajadores municipales de la ciudad de Nueva York. Los detalles en blanco dan un guiño nostálgico al primer diseño de camiseta de NYCFC de 2015, pero adquieren un diseño moderno y contemporáneo. Una adaptación de la bandera de la ciudad de Nueva York está estampada sobre el nombre del jugador que sirve como una declaración de orgullo de que el Club representa una comunidad de neoyorquinos fuertes y resistentes.

El mediocampista de NYCFC, James Sands, comentó:

“Me gusta mucho la camiseta nueva. Me recuerda a la camiseta de la temporada inaugural. En ese momento, todavía era solo un fan, así que seguro que me trae buenos recuerdos. Siempre es especial para mí ponerme la camiseta porque he visto cambiar mucho mi papel en el equipo en los últimos dos años. Desde firmar mi primer contrato, pasar unos minutos aquí y allá, convertirme en titular y, con suerte, progresar a partir de ahí. Espero inspirar a la próxima generación a hacer lo mismo.

“Estoy especialmente orgulloso de llevar esta nueva camiseta este año porque representa a la ciudad de Nueva York en su conjunto. La ciudad ha pasado por mucho y no estaríamos aquí sin nuestra primera línea y trabajadores esenciales. Cuando nos ponemos la camiseta, estamos orgullosos de representar a nuestros seguidores, nuestra Ciudad y nuestros héroes locales.”

La camiseta "Bronx Blue" ya está a la venta a través de MLSstore.com/new-york-city-fc. Los City Member de NYCFC recibirán un 10% de descuento cuando compren en la tienda MLS con el código “CityMember2021” al momento de pagar.

Para continuar reconociendo a los héroes entre nosotros como Jamie, y todos los demás trabajadores esenciales dentro de nuestra comunidad, NYCFC creará "Heroes Row" en el estadio para la temporada 2021. En cada partido en casa, NYCFC elegirá un trabajador de primera línea / esencial y su familia para celebrar, dándoles asientos privilegiados en esta fila para mejorar su experiencia de juego y agradecerles por su parte en ayudarnos a todos durante los últimos 12 meses.

NYCFC continuará celebrando a los héroes locales durante toda la temporada con varias extensiones. Para comenzar, el Club agradecerá a los hospitales locales por todo el trabajo durante la pandemia con algunas de las primeras camisetas "Bronx Blue." Estas camisetas de edición especial tendrán un mensaje de "Gracias" personalizado en la parte posterior y estarán firmadas por el primer equipo.