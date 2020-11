Crónica del Partido | NYCFC 5-2 Red Bulls

Goles de NYCFC: 12' 76' 84' Castellanos, 42' Mackay-Steven, 51' Ring

Goles de Red Bulls: 18' White, 38' Cásseres

Que Pasó

New York City FC ganó en la 16ª edición del Hudson River Derby, registrando su mayor victoria sobre los Red Bulls hasta ahora, 5-2 en el Yankee Stadium.

Taty Castellanos anotó un hat-trick, mientras que Gary Mackay-Steven y Alex Ring completaron la puntuación en una victoria dominante en el derbi para NYCFC.

Crónica del Partido

Ronny Deila tuvo una alineación sin cambios cuando los Chicos Celestes tuvieron una tercera victoria después de ganar antes Montreal y Toronto FC.

Buscando extender una carrera orgullosa de cuatro victorias y un empate en los últimos cinco reuniones con los Red Bulls en el Bronx, NYCFC también buscaba vengar su controvertida derrota en Red Bull Arena a principios del año y mantener la carrera por un lugar de los cuatro primeros.

Columbus y Orlando actualmente tienen las posiciones que asegurarían ventaja de casa para los Playoffs, pero City no quería dejar nada al azar en hacer su parte, haciendo un comienzo rápido.

NYCFC tomó la delantera en 11' cuando la conexión sudamericana entró en el efecto.

Jesús Medina jugó el balón hacia la izquierda donde Maxi Moralez esperó, pasando perfectamente a Castellanos que corrió por la lluvia y disparó un cabezazo pasando por Ryan Meara para que fuera 1-0.

A pesar del dominio del NYCFC, los Red Bulls dieron la vuelta al resultado con dos goles en 18' y 38'. Brian White anotó el primero con un golpe que repuntó del terreno mojado, antes de que Cristian Cásseres Jr. golpeara un tiro que se desvió de Maxime Chanot y envió a Sean Johnson por el camino equivocado.

Sin embargo, no pudieron mantener a Nueva York abajo cuando una excelente jugada niveló el partido una vez más. Castellanos encontró a Mackay-Steven que compitió detrás de la defensa de los Red Bulls y pasó Meara para mandar a los equipos de vuelta a los vestuarios con un empate de 2-2.

Ronny habrá estado encantado de haber visto el dominio de su equipo en la primera mitad y el equipo comenzó a recibir las recompensas por su rendimiento después del medio tiempo.

Alex Ring anotó en el 51 'con un tiro de 25 yardas que golpeó la parte inferior del travesaño y puso al City nuevamente a cargo.

Dos se convirtieron en tres en el 76' cuando Castellanos cerró los puntos con una brillante volea desde justo dentro de la zona, antes de que el delantero argentino lo hiciera de nuevo, buscando desde el punto de penalti para hacer que fuera 5-2 para su primer hat-trick para NYCFC.

Eso completó la puntuación en una emocionante victoria para el NYC, enviándolos a Chicago para el Día de la Decisión el próximo fin de semana.

Cómo nos alineamos

Que Sigue

New York City FC termina la temporada regular de la MLS con un viaje al Chicago Fire el domingo 8 de noviembre a las 3:30PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).