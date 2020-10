New York City Soccer Initiative presenta nuevos mini-campos de fútbol 2020 con una ceremonia virtual de corte de cinta

Ahora en el cuarto año, la asociación público-privada de $3 millones se expande a 37 comunidades en los cinco condados.

En medio de COVID-19, la iniciativa continúa creando lugares más seguros para jugar y acceso a programas de fútbol gratuitos.

Hoy, los socios de New York City Soccer Initiative (NYCSI), incluida la Primera Dama de la ciudad de Nueva York, Chirlane McCray y el portero de NYCFC Brad Stuver, organizarán una ceremonia virtual de corte de cinta para celebrar el instalación de siete nuevos mini-campos de fútbol en toda la ciudad como parte del proyecto de 50 campos.

Lanzada en 2016, NYCSI es la primera asociación público-privada de $ 3 millones entre el Fondo de la Alcaldía para el Avance de la Ciudad de Nueva York, el Club de Fútbol de la Ciudad de Nueva York (NYCFC), la Fundación de Fútbol de EE. UU., Adidas y Etihad Airways para crear y mantener 50 mini-canchas en la ciudad durante cinco años y expandir la programación de fútbol gratuita a 10,000 jóvenes neoyorquinos.

A pesar de la pandemia de COVID-19, la iniciativa sigue en camino de completar la instalación de las 50 canchas para fines del próximo año. Hasta la fecha, se han construido un total de 37 campos en los cinco distritos. Miles de jóvenes ahora tienen acceso a programación gratuita, incluido el programa Soccer for Success de la U.S. Soccer Foundation dirigido por el Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario (DYCD) y el programa City in the Community Foundation de NYCFC, en estos lugares.

Si bien la celebración de este año se trasladó en línea debido a los protocolos de distanciamiento físico, esto no ha sofocado la emoción de los participantes del evento. El evento virtual de hoy será presentado por la presentadora principal de deportes de FOX5, Tina Cervasio, e incluirá una actuación de Renaissance Youth del sur del Bronx y una videollamada con un corte de cinta de cada nuevo sitio.

La pieza central del evento de este año será la culminación de un concurso de diseño de mini canchas para jóvenes. Durante el último mes, se invitó a los estudiantes a enviar obras de arte que muestren cómo un nuevo lugar seguro para jugar puede cobrar vida en su comunidad local. El 75% de las presentaciones fueron diseñadas por mujeres jóvenes con interés en el fútbol, ​​el diseño y la arquitectura. La semana pasada, los tres finalistas principales fueron seleccionados por un panel de diseñadores urbanos de renombre, líderes comunitarios y representantes de cada uno de los socios de NYCSI, incluidos: David Hodge (Socio de Rafael Viñoly Architects), Rick Parisi (MPFP: Arquitectura del paisaje y diseño urbano), Jon Stemp (Director de Infraestructura de City Football Group), Marta Hernandez (Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York), Paul Philps (Bronx Community Board Four) y Eric Klinenberg (Profesor de Ciencias Sociales y Director del Instituto for Public Knowledge en la Universidad de Nueva York).

Los tres primeros finalistas presentarán sus propuestas durante el evento virtual de hoy y la primera dama Chirlane McCray y el portero del NYCFC Brad Stuver entregarán el gran premio. El comisionado de Parques de la Ciudad de Nueva York, Mitchell J. Silver, ayudó a seleccionar al ganador del gran premio del concurso.

“Invertir en espacios recreativos para nuestros niños, construye comunidades más fuertes y une a los neoyorquinos para tener experiencias sociales positivas y saludables”, dijo la Primera Dama Chirlane McCray. “Estos lugares seguros para jugar brindarán a más jóvenes oportunidades de participar en deportes y programas en los que puedan desarrollar las habilidades para la vida que los ayudarán a tener éxito dentro y fuera de la cancha.”

“Ahora más que nunca, es imperativo que invirtamos en nuestros espacios verdes para la juventud de esta ciudad, y estoy emocionado de que hayamos podido completar siete nuevos campos de fútbol, ​​con más por venir, gracias al alcalde Bill de Blasio y todos nuestros socios de la Iniciativa de Fútbol de la Ciudad de Nueva York ”, dijo el Comisionado de Parques de la Ciudad de Nueva York, Mitchell J. Silver, FAICP. “También me gustaría dar un reconocimiento especial a Justine, Ashley y Pedro, finalistas del Concurso de Diseño Blue Pitch. Su continua creatividad, consideración y cuidado por sus comunidades ayudarán a nuestra ciudad a crecer aún más fuerte y más equitativa en los próximos años. Buen trabajo para todos ustedes, ¡sigan así! "

"Este año celebramos no solo la inauguración de siete nuevos campos de fútbol construidos durante el cuarto año de la Iniciativa de Fútbol de la Ciudad de Nueva York, sino también el poder de la asociación que nos ayudó a superar los desafíos de 2020", dijo Toya Williford, Director Ejecutivo de el Fondo de la Alcaldía para el Avance de la Ciudad de Nueva York, “Gracias al apoyo y el compromiso inquebrantables del New York City Football Club, la US Soccer Foundation, adidas, Etihad Airways y la Staten Island Foundation, estamos en camino de lograr nuestro objetivo de 50 campos construidos para el próximo año para que los jóvenes neoyorquinos tengan un lugar para disfrutar de forma segura el juego del mundo."

“Ahora, en nuestro cuarto año de la Iniciativa de Fútbol de la Ciudad de Nueva York, estamos encantados de abrir siete nuevos campos en 2020, lo que nos mantiene en el camino correcto para crear y ofrecer programas de fútbol gratuitos en 50 campos de mini-fútbol en solo Cinco años ”, dijo Brad Sims, director ejecutivo del New York City Football Club. “Este ha demostrado ser un año muy desafiante para todos, pero en NYCFC, nos hemos mantenido enfocados en nuestro trabajo dentro de las comunidades locales en los cinco condados. Nos enorgullece seguir trabajando junto con nuestros socios dedicados de NYCSI: el Mayor’s Fund to Advance NYC, la U.S. Soccer Foundation, adidas y Etihad Airways. Durante los últimos cuatro años, hemos visto el impacto que NYCSI está teniendo en toda la ciudad; nuestros mini-campos celestes se han convertido en verdaderos centros comunitarios. Esto es exactamente lo que pretendemos lograr: 50 espacios seguros donde la gente pueda reunirse alrededor del fútbol. El fútbol tiene una historia larga y vibrante en Nueva York y, a pesar de los desafíos que enfrentamos, seguimos creyendo en el poder del fútbol para elevar a las comunidades de los cinco condados."

"Es increíble ver lo que hemos logrado con esta iniciativa durante los últimos cuatro años", dijo Ed Foster-Simeon, presidente y director ejecutivo de la U.S. Soccer Foundation. “Estos mini-campos están transformando vecindarios y sirven no solo como un lugar para jugar, sino como un lugar para que los vecinos y amigos se reúnan. Estoy orgulloso del trabajo que los socios de NYCSI han hecho juntos, y estoy emocionado por el día en que completemos nuestro mini-campo número 50 en la ciudad de Nueva York."

"Mientras trabajamos junto con estos increíbles socios, hacia nuestro objetivo común de crear y mantener 50 campos de fútbol en la ciudad de Nueva York, estamos muy orgullosos de ser parte de este hito trascendental", dijo Jennifer Valentine, directora senior de fútbol de adidas. "En adidas, creemos que a través del deporte tenemos el poder de cambiar vidas y con la adición de siete mini-canchas, podemos crear más cambios positivos en las comunidades a las que sirven."

"En los Emiratos Árabes Unidos y en todo el mundo, Etihad Airways se enorgullece de apoyar a los clubes de fútbol debido al poder que tiene el juego para unir a las personas. Hemos brindado servicios desde Nueva York al mundo durante más de una década, y es un privilegio conectar también a la juventud de Nueva York a través de la construcción de estos campos de fútbol. Ahora, más que nunca, es importante seguir construyendo estos mini campos para que los niños tengan espacios al aire libre seguros para jugar," comentó Yasser al Yousuf, vicepresidente de asociaciones comerciales de Etihad Airways.

La selección del sitio de las mini-canchas está dirigida a vecindarios que son el foco de la Iniciativa Construyendo Comunidades Saludables del Alcalde Bill de Blasio, la Iniciativa de Parques Comunitarios de NYC Parks y el Plan de Acción del Alcalde para la Seguridad de Vecindarios o la Iniciativa de Hombres Jóvenes.

New York City Soccer Iniciative 2020 Mini-Campos Año Cuatro:

Utopia Playground (Utopia, Queens): 73rd Avenue y Utopia Pkwy, Fresh Meadows, NY 11366

Zona de juegos Pomonok (Pomonok, Queens) - Kissena Blvd. &, 65th Ave, Flushing, NY 11367

Zona de juegos Fresh Meadows (Fresh Meadows, Queens) - 173rd St, Fresh Meadows, NY 11365

PS 007 (East Harlem, Manhattan) - 160 E 120th St, Nueva York, NY 10035

PS 60 (Bulls Head, Staten Island) - 55 Merrill Ave, Staten Island, NY 10314

PS 18 (Randall Manor, Staten Island) - 221 Broadway, Staten Island, NY 10310

IS 117 Joseph H Wade (Tremont) - 1865 Morris Ave, The Bronx, NY 10453

Mini-campos de la iniciativa de fútbol de la ciudad de Nueva York hasta la fecha