Crónica del Partido | NYCFC 1-2 New England Revolution

Goles de NYCFC: 90+3’ Callens

Goles de New England: 3’ Bunbury, 80’ (PK) Nguyen

Que Pasó

New York City FC cayó en una derrota por 2-1 ante el New England Revolution en el Yankee Stadium el domingo por la noche.

Terminando una racha ganadora de tres partidos para , Teal Bunbury y Lee Nguyen marcaron los goles para los visitantes y aunque City respondió a través de Alex Callens, cayeron en una segunda derrota en 11 partidos.

Crónica del Partido

Ronny Deila hizo un par de cambios desde el bando que lo hicieron tres victorias consecutivas contra D.C. United la última vez.

Jesús Medina y Gudi Thórarinsson entraron en la alineación mientras City miraba para mantener la forma que les permitió anotar 11 goles en sus últimas tres victorias, incluyendo los 4-1 sobre D.C. este miércoles pasado.

Con solo tres días para recuperarse, NYC cayó a una huelga temprana de Teal Bunbury después de que anotó en Sean Johnson.

NYCFC jugó con mucha confianza en los primeros 45', disfrutando de la mayoría de la posesión. En el tercio final, Revolution defendieron fuertemente y el equipo local carecía de inspiración para el balón final.

Ismael Tajouri-Shradi y Keaton Parks forzaron salvamentos de Matt Turner en la segunda mitad, pero fueron paradas cómodas, ya que se les negó tiempo y espacio.

Después de la mitad, el juego se mantuvo igual con City jugando bien hasta el tercer final donde el espacio era estrecho. Taty Castellanos encontró un espacio en 53' para conseguir un tiro, pero Brandon Bye hizo un bloque para enviar la pelota sobre el gol.

New England anotó el segundo gol del juego desde el punto de la pena, ganando los tres puntos en 80' a través de Lee Nguyen después de que Alex Callens fue dado una falta dentro del área.

Había tiempo para que Callens respondiera con un cabezazo para hacer el último minuto del tiempo interesante, pero el ataque final del partido - una bola larga en el cuadro de Revolución - fue capturado por Turner para asegurar la victoria para nuestros visitantes.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC está de vuelta en acción el miércoles por la noche, jugando contra Orlando City SC en el Estadio Exploria a las 7:30PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).