Crónica del Partido | NYCFC 0-1 Toronto FC

Goles de NYCFC:

Goles de Toronto FC: Pozuelo (PK) 90'

Que Pasó

Una lesión de Héber ensombrecida una derrota sin suerte 1-0 ante Toronto FC en el Red Bull Arena.

El brasileño, que entró como sustituto de la segunda mitad, fue llevado fuera del campo por los médicos después de caer duro en un partido que fue resuelto por un patear penal en el minuto 90 de Alejandro Pozuelo.

A pesar de la derrota, el primero de NYCFC en seis, todos los pensamientos estarán con Héber y todas las esperanzas serán que la lesión no sea tan grave como parecía.

Crónica del Partido

Ronny Deila trajo a Anton Tinnerholm, Jesus Medina y Taty Castellanos a su alineación después del juego sin objetivo en Nueva Inglaterra mientras NYCFC trataban de extender su racha invicto a siete.

City sabía que podían llegar dentro de a dos puntos de sus oponentes con los tres puntos y comenzaron con una primera mitad dominante.

Aunque sus esfuerzos no serían recompensados en goles en los primeros 45', todo fue NYCFC en la primera mitad con 10 tiros y cinco en el objetivo contra los tres tiros de Toronto y uno en el objetivo.

Todo hasta la meta fue perfecto desde NYC, con la primera oportunidad de fallar para Taty Castellanos con un cabezazo que pasó por encima del bar por Alex Bono.

La noche continuó ocupada, con el portero requerido para hacer paradas de Medina, Alex Callens y Alex Ring en la primera mitad.

El segundo 45' fue como el primero con NYCFC siendo dominante y fueron desafortunados no tomar la delantera de nuevo en 51' cuando el excelente trabajo de Gary Mackay-Steven llevó a un pelota que estaba a centímetros de conectarse con Castellanos para el abridor, pero una vez más Bono estaba allí para defender.

El 57’, Héber fue introducido como sustituto para reemplazar a Taty y el brasileño trabajó el portero poco después con un feroz ataque que una vez más fue bloqueado.

Deila hizo un triple cambio en 70' con Ronald Matarrita, Alexandru Mitrio e Ismael Tajouri-Shradi salir por una merecida victoria, pero el partido se concetrado en la lesión de Héber en 84' cuando bajó después de aparecer para torcer su rodilla.

Nicolas Acevedo lo reemplazó y fue el uruguayo quien recibió una falta dándole a Pozuelo la oportunidad de derrotar al NYCFC con un PK de último minuto, como lo hizo en los Playoffs de 2019.

Pozuelo envió la pelota a la esquina, lo que significa que fue un final duro a la racha de seis partidos invicto de City.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC está de vuelta en el Red Bull Arena el sábado, tomando el FC Cincinnati a las 7:00PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).