Crónica del Partido | New England Revolution 0-2 NYCFC

Goles de New England:

Goles de NYCFC: Mancienne (OG) 59’, Héber 72’

Que Pasó

El New York City FC lo hizo tres victorias seguidas gracias a una victoria en la carretera de 2-0 sobre New England Revolution, rompiendo la racha invicta de siete partidos de los anfitriones en el proceso.

El gol en propia meta de Michael Mancienne en 59' y un gol de Héber en 72' significaron que el City ganó su segundo partido en Nueva Inglaterra basado en victorias recientes sobre Columbus Crew SC y Chicago Fire.

Crónica del partido

Ronny Deila hizo un par de cambios en las alas de la victoria 3-1 sobre Chicago la última vez, trayendo a Gary Mackay-Steven y Maxi Moralez para Jesús Medina y Alexandru Mitria.

Mirando para que fuera tres victorias de tres antes del viaje del domingo a la capital de la nación, NYCFC comenzó con espíritu el partido, poniendo a sus anfitriones bajo presión durante los primeros 45’ en una noche de Foxborough nebulosa.

Aunque los visitantes no pudieron probar regularmente a Matt Turner en el gol de Nueva Inglaterra en los primeros 45', el lado de Deila logró crear aperturas peligrosas en numerosas ocasiones, pero la primera oportunidad de la noche vino de una pieza del juego en 14' cuando el cabezazo de Maxime Chanot estaba bien salvado.

El ex Azul Tommy McNamara fue una presencia animada para Nueva Inglaterra, pero NYCFC continuó bordeando la batalla del mediocampo y fue desafortunado no tomar la delantera cuando Mackay-Steven jugó Héber hasta el 35'.

El movimiento brasileño fue excelente, ya que se encontró en el gol detrás de la defensa, pero Turner corrió bien para reducir el ángulo y bloqueó el tiro para mantener a los dos equipos en el nivel en el descanso.

No se quedó así por mucho tiempo. A pesar del cambio de forma de Nueva Inglaterra y dos sustituciones en el intervalo, NYCFC tomó la delantera en 59' cuando un trabajo más brillante de Anton Tinnerholm y una carrera inteligente de Héber forzaron un gol en propia meta y pusieron al City uno.

Sean Johnson se metió en la acción con un raro salvamento en 70' y fue uno grande, una parada de vuelo en expansión de Bou de una estafa de largo alcance que parecía destinada a la esquina superior.

La importancia del salvamento se subrayó sólo un par de minutos más tarde cuando Héber anotó su primer gol de 2020 con un enfático cabezazo de un rincón de Ronald Matarrita para llegar a la 2-0.

No fue menos de lo que City justificó una exhibición dominante y podría haber mejorado aún más en 79' cuando sólo otro gran salvamento de Turner impidió que Keaton Parks se dirigiera en un tercero.

Joe Scally llegó a su debut en la MLS tarde para proporcionar otro punto culminante en una noche de trabajo muy agradable para un NYCFC ahora en forma.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC toma el D.C. United en el Audi Field el domingo por la noche a las 7:00PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).