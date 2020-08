Crónica del Partido | NYCFC 3-1 Chicago Fire FC

Goles NYCFC: Parks 16', Tinnerholm 53', Ring 75'

Goles de Chicago: Pineda 45+2'

Que Pasó

El New York City FC ha conseguido victorias consecutivas en una semana, gracias a una enfática victoria 3-1 sobre el Chicago Fire en Red Bull Arena.

Goles de Keaton Parks, Anton Tinnerholm y Alex Ring hicieron el daño por los Chicos en Azul que se adelantaron a sus oponentes en la clasificación como resultado.

Crónica del partido

Ambas partes entraron en este encuentro en el Red Bull Arena con la esperanza de llegar a dos victorias en una semana.

Ronny Deila nombró una alineación sin cambios de la que comenzó la victoria del lunes por la noche 1-0 sobre Columbus Crew SC.



Esta consistencia fue recompensada con un comienzo fluido de los Chicos en Azul cuando comenzaron a presionar el gol de Connor Sparrow desde el primer silbato.

Con NYCFC apuntando a saltar Chicago en la clasificación con una victoria, Mitriță encontró a Héber con una peligrosa pelota en 2’. El brasileño vio que su tiro salvado y Keaton Parks era desafortunado para tener su esfuerzo en el rebote bloqueado por un defensor de cubierta.

Este comienzo animado continuó y el 16', NYCFC anotó el primer gol.

Una vez más, Mitriță participó, mientras el rumano se deslizó por Parques que se hizo el tiro por primera vez, cortando un tiro desde el lado derecho de la caja al otro lado del portero en la esquina más lejana.

Esto fue su segundo gol de la MLS para el NYCFC y el liderato no fue menos de lo que el equipo local merecía.

El 29’ hubo un fuerte petición del castigo cuando Jesús Medina fue atropelló en la caja, pero el árbitro optó por no otorgar una patada, a pesar de las protestas del paraguayo.

Johnson hizo un fuerte salvamento en la primera mitad de tiempo de parada que parecía que mantendría su lado en frente en el intervalo, pero Pineda tenía otras ideas, terminando desde cerca en 47' después de que se quedó sin marcar a seis metros de una pieza de set.

Fue una concesión decepcionante que lo dejó 1-1 en la pausa, pero City fue impulsado por el regreso de Maxi Moralez que se unió al partido como un segundo sustituto de la mitad en lugar de Mitriță.

La introducción de Moralez giró el juego con decisión en el favor del NYCFC ya que el mago argentino cogió el juego, ayudando al gol en 53'.

El Heineken Hombre del Partido Anton Tinnerholm fue el benefactor, perforando con confianza su primer gol de la temporada después de que Maxi lo encontró en la esquina derecha de la caja.

2-1 se convirtió en 3-1 en 75' cuando Ring lo hizo a dos goles en el Red Bull Arena dentro de una semana, con una brillante volea improvisada de la asistencia de Tinnerholm, enviando la pelota de vuelta a donde vino a la gorra en un impresionante espectáculo de los Chicos en Azul.

NYCFC juega a Nueva Inglaterra el miércoles por la noche mientras los Chicos en Azul tratan de que sea nueve puntos de nueve puntos.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC toma la Revolución de Nueva Inglaterra el miércoles a las 8:00PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).