Crónica del Partido | NYCFC 1-0 Columbus Crew SC

Goles de Columbus:

Goles NYCFC: Ring 59'

Que Pasó

New York City FC won with a 1-0 win over Eastern Conference leaders Columbus Crew SC.

Alex Ring anotó el único gol de la noche en la marca de la hora después de que Héber volcó la posesión en lo profundo del territorio de la oposición y alimentó al capitán para un golpecito. Eso fue suficiente para darle al City una segunda victoria de la temporada regular de la MLS 2020 en el primer juego de NYCFC en el Red Bull Arena.

Crónica del partido

Way to stay on 'em #NYCFC pic.twitter.com/3YACypucWl — New York City FC (@NYCFC) August 25, 2020

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC toma Chicago Fire el sábado 29 de agosto a las 7:30 PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).