Crónica del Partido | Red Bulls 1-0 NYCFC

Goles de Red Bulls: Duncan 59'

Goles NYCFC:

Que Pasó

New York City FC cayó a una derrota estrecha a los Red Bulls en su primer partido desde el reinicio de la temporada regular de la MLS.

Kyle Duncan estableció el derby con el único gol en la hora, que se decidió que había cruzado la línea después de la revisión de vídeo.

Crónica del partido

El 17 Derby del río Hudson prometió ser como ningún otro antes de que.

Sin partidarios presentes para el inicio de la fase 1 en la reanudación de la temporada regular de la MLS, Red Bull Arena fue el lugar para acoger esta última reunión de rivales locales.



Aunque los Red Bulls habían disfrutado de lo mejor de este mobiliario en sus inicios, NYCFC había trabajado para cambiar la marea en los últimos tiempos, con NYCFC ganando 4 de los últimos ocho partidos de derby, perdiendo solo dos.

Ronald Matarrita se convirtió en el quinto jugador de NYCFC en alcanzar un siglo de apariciones en MLS para los muchachos en Azul este año - como parte de la formación 3-5-2 preferida por el entrenador Ronny Deila.

Eso permitió a Héber asociarse con Taty Castellanos en ataque, con Jesus Medina, Keaton Parks y Alex Ring a través del centro de la ciudad por delante de Matarrita, Anton Tinnerholm y tres detrás de Alex Callens, Maxime Chanot y James Sands.

City hizo el comienzo más fuerte y disfrutó de algunas buenas primeras miradas en el gol, incluyendo una pieza de conjunto que Maxime Chanot encontró con un fuerte cabezazo, forzando una buena salvada por el ex Blue Ryan Meara.

Héber fue una presencia especialmente viva en los primeros 45' a su regreso de la lesión que limitó su participación en la burbuja. El brasileño tuvo un par de posibilidades a medias, con su mejor golpe volando sólo el lado equivocado del poste en la red lateral, a medida que se acercaba el intervalo.

City estaba en deuda con Sean Johnson después de que el internacional estadounidense sacara una increíble yema de los dedos salvo el ataque de Danny Royer a 36' para mantenerlo 0-0 entrando al descanso.



Después del descanso, Deila habrá esperado que su equipo hiciera un comienzo similar al que hicieron en los primeros 45', pero no pudieron repetirlo, cayendo atrás a un raro gol de Kyle Duncan en 59'.

El tiro de Duncan fue golpeado firmemente con Johnson, pero Sean se habría sentido decepcionado de no sostenerlo inicialmente, pero había parecido como si hubiera rescatado la situación en la línea de gol.

Desafortunadamente, así no fue como el árbitro Allen Chapman lo vio después de una larga revisión de video, finalmente otorgando el gol que consignó a NYCFC a la más estrecha de las derrotas.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC toma Columbus Crew SC el lunes 24 de agosto a las 7:00 PM ET (YES Network / NYCFC.com/Radio).