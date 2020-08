New York City FC anuncia la continuación del juego con la primera fase de la temporada regular de la MLS 2020

New York City FC anunció hoy la primera fase de la Continuación del Juego del Club para la temporada regular de la MLS 2020.

NYCFC comenzará el jueves 20 de agosto contra los Red Bulls para el primer Derby de la temporada. Solo unos días después, el lunes 24 de agosto, NYCFC buscará igualar la serie de la temporada contra el Columbus Crew en casa.

Completando los primeros seis juegos, NYCFC se enfrentará al Chicago Fire FC en casa el sábado 29 de agosto, seguido de dos partidos fuera de casa: el miércoles 2 de septiembre contra el New England Revolution y el domingo 6 de septiembre contra el D.C. United. El último partido de la Fase 1 será en casa el sábado 12 de septiembre contra el FC Cincinnati. Todos los juegos serán televisados ​​en vivo por YES Network, con la excepción del juego del 2 de septiembre que será transmitido en vivo por Fox Sports Go.

Dado que el Yankee Stadium no está disponible debido a los protocolos de salud y seguridad de COVID-19 que previenen otros eventos en los estadios de la MLB durante la temporada de béisbol, NYCFC jugará sus partidos en casa de Fase 1 y Fase 2 en Red Bull Arena. NYCFC tendrá la opción de trasladar cualquier juego en casa programado después de la conclusión de la temporada de los Yankees al Yankee Stadium. Los aficionados no podrán asistir a ningún partido de la Fase 1 en el Red Bull Arena. El calendario de la Fase 2 de la temporada regular 2020 será anunciado por MLS en las próximas semanas.

El CEO de NYCFC, Brad Sims, dijo: “Estamos muy emocionados de volver a jugar con la reanudación de la temporada regular 2020 en toda la liga. Este es un hito importante para nuestro Club y el deporte del fútbol en los EE. UU.

“Me gustaría felicitar a la MLS por el gran trabajo que hicieron al armar el Torneo Especial MLS is Back. Se aseguraron de que la salud y la seguridad de todos los involucrados fuera la prioridad número uno. Hay muchos aprendizajes de Orlando que hacen que la Liga y los equipos confíen en que podremos regresar a salvo a los mercados locales y continuar la temporada del 25 aniversario de la MLS.

“Llevamos a cabo una revisión exhaustiva de las sedes potenciales, siendo nuestra primera opción siempre jugar partidos en casa dentro de los Cinco Condados, sin embargo, debido a los protocolos de la liga COVID-19, Red Bull Arena fue la mejor opción para nosotros en este momento. Esperamos volver a nuestra casa en el Yankee Stadium cuando podamos.

“Estos van a ser partidos muy importantes para nosotros. Seguimos siendo tan ambiciosos como siempre y nuestro objetivo sigue siendo ganar trofeos. Estamos muy emocionados de que nuestro primer partido de regreso sea un juego del Hudson River Derby que tendrá lugar en menos de dos semanas y será una forma emocionante de reanudar nuestra persecución por la Copa MLS 2020. Vamos a extrañar la asistencia de nuestros increíbles seguidores, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que nuestros aficionados sigan sintiéndose cerca del Club en un momento en el que su apoyo significa más que nunca.”

Aunque los fanáticos no podrán asistir a los juegos en casa, el Club continuará brindando experiencias en casa con el programa oficial previo al juego “En casa con los Cooligans, presentado por El Jimador”, salas interactivas de Cisco Webex y mucho más.

Calendario de la Fase 1 de NYCFC:

Jueves 20 de agosto contra Red Bulls - 7:00 p.m.

Lunes 24 de agosto contra Columbus Crew - 7:00 p.m.

Sábado 29 de agosto contra Chicago Fire - 7:30 p.m.

Miércoles 2 de septiembre contra New England Revolution - 8:00 p.m.

Domingo 6 de septiembre contra D.C. United - 7:00 p.m.

Sábado 12 de septiembre contra FC Cincinnati - 7:00 p.m.