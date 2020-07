Crónica del Partido | Toronto FC 1-3 NYCFC

Goles de Toronto FC: Mullins 87'

Goles NYCFC: Medina 5', Castellanos 55', Moralez 81'

Que Pasó

New York City FC derrotó este domingo por 3-1 al Toronto FC en la ronda de octavos de final del torneo especial MLS is Back.

Goles de Jesús Medina, Valentín Castellanos, y Maxi Moralez, reservaron el lugar de City en los cuartos de final donde se enfrentarán al FC Cincinnati o Portland Timbers este sábado.

Crónica del partido

Enfrentando el lado que puso fin a la campaña de Playoffs de NYCFC en Citi Field el octubre pasado, los jugadores de ambos lados tenían mucha historia al entrar en la primera ronda eliminatoria en el ESPN Wide World of Sports.

El técnico, Ronny Deila, pidió un buen comienzo con un equipo de NYCFC que no haya cambiado desde el que derrotó a Miami la última vez, y eso es exactamente lo que obtuvo.

New York City abrió el marcador muy temprano en el juego, al minuto 5, con un disparo de Jesús Medina.

NYC mantuvo la presión y Alex Callens casi marcó su centésima aparición en la MLS para el Club con un gol, pero su cabezazo desde una esquina acaba de dar en el blanco.

Medina tuvo otra oportunidad de anotar con 10 minutos de la primera mitad, pero esta vez Westberg negó al paraguayo, corriendo para bloquear en el borde de su caja.

En una mitad por lo demás perfecta, Ismael Tajouri-Shradi salió cojeando del juego para ser reemplazado por Maxi Moralez, en su regreso de sus propios problemas de lesiones.

El argentino hizo sentir su presencia en el minuto 55 con su asistencia número 49 para NYCFC, un golpecito casual sobre la defensa de TFC que encontró a Taty Castellanos.

Taty todavía tenía mucho trabajo por hacer, recortando al centro y sacando un riflazo para vencer a Westberg.

Dos se convirtieron en tres en el minuto 81 con un gol de Moralez gracias a una gran asistencia de Héber.

Toronto tuvo la última palabra en el minuto 87 a través de Patrick Mullins con un gol de consolación del ex delantero del NYCFC que lo hizo 3-1.

Cómo nos alineamos

Que sigue

New York City FC se enfrentará a los ganadores del FC Cincinnati vs. Portland Timbers el sábado 1 de agosto a las 10:30 PM ET (FS1 / TUDN / NYCFC.com/Radio).