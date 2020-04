New York City FC y Captain Morgan se unen para ayudar al esfuerzo COVID-19 del South Bronx como parte de MLS Unites

La comunidad de New York City FC (NYCFC) es una de las muchas en todo el mundo que están enfrentando una serie de desafíos presentados por la pandemia COVID-19. Como parte de MLS Unites, una plataforma de toda la liga diseñada para educar a las comunidades, entretener a los fanáticos y elevar los esfuerzos heroicos durante la pandemia, y para mostrar nuestro amor y compromiso con la ciudad que llamamos hogar, nuestro socio de NYCFC, Captain Morgan, ha prometido una donación de al menos $55,000 (EE. UU.) a NY Common Pantry, lo que se suma a la donación previa de NYCFC de 100,000 comidas a los residentes del South Bronx. La nueva contribución de Captain Morgan proporcionará más de 43,000 comidas adicionales¹ directamente a la comunidad del South Bronx, donde el Club juega sus juegos locales.

Coincidiendo con la programación MLS Unites de esta semana, apoyando a los necesitados, la donación a NY Common Pantry es parte del compromiso inicial de Captain Morgan de $500,000 (EE. UU.) en los Estados Unidos y Canadá para ayudar a las comunidades de MLS locales afectadas por COVID-19. Captain Morgan está trabajando con cada uno de sus nueve socios locales del club, incluido NYCFC, para facilitar una donación de al menos $55,000 (EE. UU.) a una organización benéfica que elijan los clubes, y no podríamos estar más emocionados de tener 501(c)(3) NY Common Pantry ser el destinatario de la donación. Cada una de las organizaciones benéficas se centra en proporcionar comidas y ayuda a los trabajadores locales de primera línea de COVID-19 y a los miembros de la comunidad que lo necesitan durante este momento difícil. Puede encontrar una lista completa de las organizaciones a las que se distribuyen sus donaciones aquí.

NY Common Pantry ya ofrece comidas que salvan vidas y otros recursos para más de 81,000 residentes locales del Bronx en su ubicación Choice Pantry Bronx (CPBx) en Hoe Avenue en Freeman Street. Esta nueva contribución de más de $55,000 aumentará el trabajo de NY Common Pantry proporcionando recursos críticos y la entrega de comidas aún más vitales a la comunidad del South Bronx. Como la despensa de alimentos más grande de la ciudad, y con un enfoque particular en la población local sin hogar, el trabajo de NY Common Pantry para entregar alimentos nutritivos a los neoyorquinos necesitados es fundamental, ahora más que nunca.

El CEO de NYCFC, Brad Sims, comentó: "Estamos inspirados de que nuestros socios en Captain Morgan se hayan asociado con nosotros y NY Common Pantry para multiplicar los recursos para proporcionar comidas aún más críticas a los residentes locales del South Bronx."

"La inseguridad alimentaria en el Bronx solo se ha exacerbado por COVID-19", continuó Stephen Grimaldi, Director Ejecutivo de NY Common Pantry. “Nos honra asociarnos con Captain Morgan y NYCFC, que están tan comprometidos con las comunidades del Bronx como nosotros, para asegurar que los más vulnerables entre nosotros estén bien atendidos. Su apoyo es crítico, especialmente ahora.”

"Captain Morgan está orgulloso y honrado de estar asociado con Major League Soccer, y seguimos comprometidos a apoyar esta increíble liga", dijo el Vicepresidente de Captain Morgan, Sam Salameh. "Durante estos tiempos difíciles, es importante que nos unamos como comunidad y trabajemos para superar esto juntos. Captain Morgan se enorgullece de estar unido con MLS y cada uno de nuestros clubes asociados, en un esfuerzo por brindar alivio a nuestras comunidades de clubes en todo Estados Unidos y dentro de Canadá."

Para los fanáticos de NYCFC interesados ​​en participar en el esfuerzo de ayuda, Captain Morgan iniciará The Captain's Challenge en su canal de Instagram (@CaptainMorganUSA) hoy martes 21 de abril. The Captain’s Challenge presentará a los fanáticos mostrando sus mejores habilidades de un túnel, es decir, patear una pelota entre las piernas de alguien o algo. ¿No tienes un balón de fútbol en casa? Siéntase libre de ser creativo: un par de calcetines, una almohada, un rollo de papel higiénico, casi cualquier cosa funcionará. Para aquellos que viven solos, es posible hacer un túnel con cualquier cosa con patas, ya sea una mesa o una silla. Captain Morgan estará recibiendo presentaciones de aficionados selectos y mostrándolos junto con comentarios de la leyenda de MLS Taylor Twellman.

Por cada video calificado que los fanáticos de EE. UU. (21+) compartan en su Instagram público (en feed o historias) etiquetando @CaptainMorganUSA e incluyendo el hashtag #CaptainMorganDonation, Captain Morgan donará $25 (EE. UU.) hasta $50,000 (EE. UU.)² adicionales en sima de la promesa inicial de $500,000 (EE. UU.) para ayudar a las comunidades de MLS afectadas por esta crisis.

NYCFC alienta a todos nuestros fanáticos y miembros de la comunidad a unirse a nosotros, Captain Morgan y MLS para unirse a los necesitados. Hágalo de manera segura y responsable: Órdenes del Capitán.

Para obtener más información sobre "MLS Unites", visite mlssoccer.com/mls-unites.





¹ $1.26 proporciona una comida completa y nutritiva NY Common Pantry Choice Pantry para un vecino necesitado. Vea el informe anual de NY Common Pantry aquí para obtener más información.

² Cantidad final que se dividirá en partes iguales entre nueve organizaciones benéficas. The Captain’s Challenge termina el martes 5 de mayo. Los videos que no califican (por ejemplo, muestran un comportamiento irresponsable o peligroso) no resultarán en una donación. Haga clic aquí para obtener información adicional.