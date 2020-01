NYCFC XI | Barraza, Scally, Ibeagha, Sands, Rocha, Haak, Torres, Fatah, Zelalem, Jasson, De Rosario

Subs | Mizell, Taylor, Gray, Amponsah, Dumas, Suchecki, Kim, Kapanadze, Fortune, Perez, Lansade, Acito, Flax

Stream is only available within local broadcast territory.