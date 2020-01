New York City FC nombra a Nick Cushing como asistente de entrenador

New York City FC hoy nombró a Nick Cushing como asistente de entrenador para formar parte del cuerpo técnico del Entrenador Principal Ronny Deila.

Cushing pasó las últimas seis temporadas como entrenador principal del Manchester City Women Football Club (MCWFC) y consolidó su reputación como uno de los entrenadores más distinguidos que trabajan en el juego femenino. El jugador de 35 años ganó múltiples títulos durante su tiempo en Manchester, incluido el título de la Superliga Femenina (WSL) 2016 y el Entrenador del Año de la FA WSL en 2016.

Cushing dijo: "No fue una decisión fácil abandonar el equipo de Manchester City Women y es un momento agridulce decir adiós a los increíbles jugadores y al personal con el que he tenido la oportunidad de trabajar aquí. Dicho esto, estoy encantado de permanecer dentro de la familia del City Football Group y unirme al personal de Ronny Deila en el New York City FC.

“Es una oportunidad increíble para mí unirme a un Club fantástico en una liga que crece con cada año que pasa. He seguido al equipo extremadamente de cerca a lo largo de los años y estoy emocionado de comenzar un nuevo desafío en Nueva York y espero trabajar con el talentoso equipo que esta regresando.

Además de su título de liga con MCWFC, Cushing levantó la FA WSL Cup en 2014, la FA Women's Cup y la FA WSL Cup en 2016-17, y la FA WSL Cup nuevamente en 2018-2019. Cushing también llevó al MCWFC a las sucesivas semifinales de la UEFA Champions League Femenina.

Nick ha entrenado a algunas de las jugadoras más exitosas y talentosas en el fútbol femenino, incluida la ex Jugadora Mundial del Año de la FIFA y la ganadora de la Copa Mundial, la internacional estadounidense Carli Lloyd. Muchas de las líderes de la selección nacional inglesa, como la capitán Steph Houghton, Karen Bardsley y Jill Scott también han jugado con Cushing durante su período en el Manchester City.

El entrenador de NYCFC, Ronny Deila, dijo: "Estoy muy emocionado de que Nick se una a nuestro personal en New York City FC. Tiene una reputación increíble dentro de los círculos futbolísticos y lo que ha logrado en Manchester ha sido increíble.

“El estilo con el que han jugado sus equipos refleja el tipo de fútbol que nos esforzamos por jugar en NYCFC. Es importante tener entrenadores en nuestro personal con experiencia como entrenadores principales, ya que aportan una dinámica diferente al equipo. El tiempo de Nick en Manchester será beneficioso para todos los miembros de nuestro equipo y sé que nuestros jugadores y el personal serán mejores porque Nick está aquí."

Cushing ha estado con City Football Group durante nueve años, comenzando su carrera como entrenador de City Schools antes de convertirse en una parte integral del cuerpo técnico del Manchester City Academy, donde trabajó dentro de la 12-16 Development Phase y obtuvo su UEFA A-License calificación.

Durante su tiempo trabajando con la Academia de Man City, Nick ayudó a desarrollar las carreras de los jugadores actuales, el internacional de Inglaterra Sub-21 Phil Foden, Taylor Harwood-Bellis y Tommy Doyle.

Dedicado a la misma filosofía y metodología que impulsa al New York City FC, a Cushing le apasiona desarrollar jugadores y escuadrones para ganar en todos los niveles.

El director deportivo de NYCFC, David Lee, dijo: “Nick es un entrenador extremadamente respetado en el fútbol y se ajusta al molde de personas altamente talentosas y ambiciosas que nos esforzamos por atraer a NYCFC.

"Ha tenido mucho éxito en términos de resultados durante su tiempo en Manchester y ha puesto a equipos ganadores en el campo.”

"No solo es un excelente entrenador de fútbol, ​​es una persona increíble del más alto carácter y se adaptará perfectamente a la cultura que se ha construido aquí en la ciudad de Nueva York."

Cushing se unirá a NYCFC durante la pretemporada después de su último partido a cargo de MCWFC contra Arsenal el 2 de febrero.

Todos en New York City FC les gustaría dar una bienvenida a Nick y su familia.